Ekspozimi ndaj kimikateve që çrregullojnë hormonet mund të fillojë para lindjes dhe të shkaktojë dëme potencialisht afatgjata në zhvillimin e trurit, rritjen dhe shëndetin riprodhues, sipas një raporti të ri të OKB-së të publikuar të martën, transmeton Anadolu.
Vlerësimi i përbashkët i Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) zbuloi prova më të forta që lidhin kimikatet që çrregullojnë sistemin endokrin (EDC) me një gamë më të gjerë problemesh shëndetësore sesa mendohej më parë.
Këto kimikate, të cilat ndërhyjnë në funksionimin e sistemit hormonal, janë zbuluar në gjak, qumësht gjiri dhe gjakun e kordonit të kërthizës, duke bërë që fëmijët të mund të ekspozohen ndaj rreziqeve shëndetësore edhe para lindjes.
Raporti e lidhi ekspozimin ndaj këtyre substancave me probleme që përfshijnë fertilitetin, funksionet neurologjike, metabolizmin, imunitetin dhe shëndetin kardiovaskular, ndërsa identifikoi edhe shqetësime të reja lidhur me shëndetin e mëlçisë dhe veshkave.
“Ajo që i bën veçanërisht shqetësuese këto kimikate është se ato mund të çrregullojnë hormonet që rregullojnë shumë funksione thelbësore te njerëzit dhe kafshët e egra, nga zhvillimi dhe riprodhimi deri te metabolizmi dhe sjellja”, tha zyrtarja e UNEP-it, Sheila Aggarwal-Khan.
“Këto efekte mund të jenë afatgjata dhe, në disa raste, të pakthyeshme”, shtoi ajo.
Sipas raportit, në mbarë botën janë të regjistruara për prodhim dhe përdorim më shumë se 350 mijë kimikate dhe përzierje kimike, por vetëm një pjesë e vogël e tyre janë vlerësuar për vetitë që çrregullojnë sistemin endokrin.
Këto kimikate mund të gjenden në plastikë, ambalazhe ushqimore, produkte kozmetike, lodra dhe pesticide.
Vlerësimi, përditësimi i parë i madh global që nga viti 2012, zbuloi gjithashtu prova për dëmtime të shëndetit riprodhues dhe zhvillimit te kafshët e egra.