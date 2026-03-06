OKB: Gratë dhe vajzat në Gaza po përballen me një nga tragjeditë më të rënda humanitare

Gratë dhe vajzat në Rripin e Gazës po përjetojnë një nga tragjeditë më të rënda humanitare në botë, ka paralajmëruar një zyrtare e lartë e OKB-së për gratë.
Sipas saj, situata në Gaza është jashtëzakonisht e rëndë, pasi mijëra gra dhe vajza po jetojnë në kushte shumë të vështira për shkak të luftës, mungesës së ushqimit, ujit dhe shërbimeve shëndetësore.
Zyrtarja theksoi se shumë familje janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre dhe po jetojnë në strehime të përkohshme, ndërsa gratë dhe fëmijët janë ndër grupet më të prekura nga kriza.
Ajo i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë veprime urgjente për të ndihmuar popullsinë civile dhe për të përmirësuar kushtet humanitare në Gaza.
Sipas organizatave ndërkombëtare, lufta e vazhdueshme ka përkeqësuar ndjeshëm situatën humanitare në territor, duke lënë një pjesë të madhe të popullsisë pa ndihmën e nevojshme. /mesazhi