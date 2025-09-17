OKB i bën thirrje Izraelit të ndalojë shkatërrimin e qëllimshëm të qytetit të Gazës

Zëdhënësja e Zyrës së OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Ravina Shamdasani tha se i bëjnë thirrje Izraelit të ndalojë shkatërrimin e qëllimshëm të qytetit të Gazës, ku Izraeli ka nisur ofensivë tokësore për të pushtuar Gazën, raporton Anadolu.
“Kjo masakër duhet të ndalet. Pjesa në jugperëndim të qytetit të Gazës është goditur me artileri të rëndë dhe se tanket po përparojnë atje”, tha Shamdasani në përgjigjen me shkrim për AA.
Ajo theksoi se qyteti i Gazës po shkon drejt urisë nga ndërhyrja njerëzore. Shamdasani tha se ushtria izraelite vazhdimisht pretendon se po shënjestron një “infrastrukturë terroriste” të paidentifikuar, por nuk ka arritur të ofrojë prova për këtë.
“Sipas rregullave të luftës, një sulm nuk mund të synojë kurrë civilët që nuk marrin pjesë drejtpërdrejt në armiqësi. Ne i bëjmë thirrje Izraelit të heqë dorë nga shkatërrimi i qëllimshëm i qytetit të Gazës” tha Shamdasani.
– Ushtria izraelite njoftoi fillimin e sulmeve tokësore në Gaza
Ushtria izraelite njoftoi fillimin e sulmeve tokësore në Gaza gjatë natës për të pushtuar qytetin e Gazës në veri të Rripit të Gazës.
Gjithashtu u tha se dy divizione po merrnin pjesë aktualisht në ofensivën tokësore dhe se një i tretë do t’i bashkohet në ditët në vijim.
Edhe kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu njoftoi në seancën gjyqësore për korrupsion se ata kanë nisur sulm të dhunshëm në qytetin e Gazës.