OKB: Izraeli po kryen “medicid” përmes shkatërrimit të sistemit shëndetësor në Gaza

Një grup ekspertësh të OKB-së ka akuzuar Izraelin se po kryen “medicid” përmes shkatërrimit të qëllimshëm të sistemit shëndetësor në Gaza, duke sulmuar dhe uritur punëtorët shëndetësorë, paramedikët dhe spitalet për të zhdukur kujdesin mjekësor në territorin e rrethuar.
“Si qenie njerëzore dhe ekspertë të OKB-së, nuk mund të heshtim për krimet e luftës që po ndodhin para syve tanë në Gaza,” thanë raportueset speciale Tlaleng Mofokeng dhe Francesca Albanese.
Ata theksuan se, krahas gjenocidit në vazhdim, po dëshmojnë edhe “medicid”, një pjesë e errët e krijimit të qëllimshëm të kushteve për shkatërrimin e palestinezëve në Gaza, që përbën akt gjenocidi.
“Sektori i shëndetësisë dhe punëtorët e tij janë vazhdimisht shënjestruar, arrestuar, torturuar dhe tani, ashtu si pjesa tjetër e popullsisë, po përballen me uri,” shtuan ata. /mesazhi