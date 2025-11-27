OKB-ja: 21.2 milionë njerëz përballen me uri akute për shkak të konfliktit në Sudan

Kombet e Bashkuara (OKB) raportuan se gati tre vjet konflikt midis ushtrisë dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në Sudan kanë lënë 21.2 milionë njerëz të përballen me uri të rëndë, transmeton Anadolu.
OKB ndau një postim në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X, mbi çështjen në fjalë.
Sipas Kombeve të Bashkuara, gati tre vjet konflikt kanë lënë 21.2 milionë njerëz të përballen me uri të rëndë. “Uria është konfirmuar në dy rajone. Megjithatë, në zonat ku konflikti është zvogëluar, Programi Botëror i Ushqimit (WFP) i OKB-së ka zgjeruar shtrirjen e tij dhe ka zvogëluar urinë”, thuhet nga OKB-ja.
– Konflikti në Sudan dhe shkeljet nga forcat e RSF-së
Sudani ka qenë skenë e luftimeve të ashpra midis ushtrisë dhe RRF-së së mbështetur nga jashtë që nga 15 prilli 2023.
El-Fasher, qyteti më i madh në rajonin e Darfurit në perëndim të vendit, u mor kryesisht nën kontrollin e RSF-së pas luftimeve të ashpra.
Në qytet, ku dhjetëra mijëra njerëz ikën nga përleshjet, momentet kur RSF-ja zhvendosi me forcë civilët dhe vrau e torturoi shumë njerëz të paarmatosur u kapën në video të shpërndara nga anëtarët e RSF-së.