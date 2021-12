OKB-ja bën thirrje për ndërprerje të menjëhershme të shkeljeve të të drejtave të njeriut në Jemen

Përfaqësuesi Special i Kombeve të Bashkuara për Jemenin, Hans Grundberg, deklaroi se shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njeriut në Jemen duhet të ndalen menjëherë dhe përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi, transmeton Anadolu Agency (AA).

Grundberg, në një deklaratë me shkrim, tha se përshkallëzimi ushtarak në javët e fundit është një nga ngjarjet më të këqija që Jemeni ka dëshmuar në vite dhe që rrit rrezikun e jetës së civilëve.

Duke theksuar se sulmet ajrore të forcave të koalicionit në kryeqytetin Sana shkaktuan vdekjen e civilëve dhe dëmtuan infrastrukturën civile në vendbanime, Grundberg tha se shënjestrimi i Maribit nga rebelët Houthi me raketa shkaktoi gjithashtu viktima civile dhe zhvendosje të shumë banorëve.

Grundberg shprehu gjithashtu shqetësimin e tij për sulmet e vazhdueshme të Arabisë Saudite, të cilat po shkaktojnë viktima civile dhe dëmtime në infrastrukturën civile.

Përfaqësuesi i OKB-së nënvizoi se përshkallëzimi serioz ushtarak në Jemen minon mundësitë për një zgjidhje të qëndrueshme politike për t’i dhënë fund konflikteve në vend.

Duke theksuar se veprimet që synojnë civilët dhe objektet civile dhe sulmet joselektive pavarësisht nga autori, janë një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe duhet të ndalen menjëherë, Grundberg deklaroi se shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të të drejtave të njeriut në Jemen nuk mund të vazhdojnë pa u dhënë përgjegjësi.

Grundberg u kërkoi të gjitha palëve të ruajnë karakterin qytetar të infrastrukturës publike.

Duke thënë se viti 2021 ka përfunduar tmerrësisht për miliona jemenas që përballen me varfërinë, urinë dhe kufizimet e rënda të lirisë së tyre të lëvizjes, Grundberg tha se do të mundësojë një proces politik që synon uljen e tensioneve, adresimin e nevojave urgjente humanitare, gjetjen e zgjidhjeve urgjente dhe përfundimin e konfliktit në Jemen me një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme dhe theksoi se është i gatshëm të punojë me palët për të siguruar këtë.

Grundberg u kërkoi palëve në konflikt të angazhohen pozitivisht me përpjekjet e OKB-së në këtë drejtim.

– Lufta civile në Jemen

Në Jemen, ku paqëndrueshmëria politike ka mbizotëruar për një kohë të gjatë, po ndodhin përleshje midis grupit rebel Houthi të mbështetur nga Irani dhe forcave të lidhura me qeverinë.

Rebelët kanë kontrolluar kryeqytetin Sana dhe disa rajone që nga shtatori 2014, ndërsa forcat e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite që nga marsi 2015 kanë mbështetur qeverinë e Jemenit. /aa