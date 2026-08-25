OKB-ja dënon bastisjen izraelite në Qendrën e Trajnimit Kalandia në Kudsin Lindor të pushtuar

OKB-ja dënoi të martën hyrjen me forcë të forcave izraelite të sigurisë dhe automjeteve të blinduara në Qendrën e Trajnimit Kalandia të UNRWA-s në Kudsin Lindor të pushtuar, raporton Anadolu.
“Sekretari i Përgjithshëm dënon në termat më të fortë veprimin e sotëm të autoriteteve izraelite, përfshirë forcat e saj të sigurisë, për hyrjen dhe qëndrimin në mënyrë të paligjshme në Qendrën e Trajnimit Kalandia të UNRWA-s”, u tha gazetarëve zëdhënësi Stephane Dujarric.
Ai tha se kreu i OKB-së, Antonio Guterres, ka shprehur shqetësim të thellë për incidentin, duke theksuar se ai do t’i privonte të rinjtë palestinezë nga arsimi profesional jetik në një objekt që u ka ofruar mundësi punësimi për më shumë se 70 vjet.
Agjencia e OKB-së për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinezë (UNRWA) raportoi se më shumë se 50 pjesëtarë të forcave izraelite dhe katër automjete të blinduara hynë në objekt në orën 10:00 sipas kohës lokale, ndërsa në objekt ndodheshin 20 punonjës. Agjencia e cilësoi hyrjen e paautorizuar si “të papranueshme”.
Dujarric theksoi se ky është rasti i pestë i hyrjes së paautorizuar të autoriteteve izraelite në qendër që nga maji.