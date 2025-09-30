OKB-ja: Gati gjysmë milioni zhvendosje në Gaza mes sulmeve të intensifikuara izraelite

Kombet e Bashkuara (OKB) raportuan një rritje të ndjeshme të zhvendosjes masive në të gjithë Rripin e Gazës, ndërsa operacionet izraelite intensifikohen, duke theksuar pengesat në rritje për ofrimin e ndihmës humanitare, transmeton Anadolu.
Duke cituar Zyrën për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), zëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq, në një konferencë për shtyp tha se “operacionet izraelite, duke përfshirë bombardimet dhe sulmet ajrore, vazhdojnë në të gjithë Rripin”.
Ai tha se OCHA “na kujton se OKB-së dhe partnerëve tanë nuk u është lejuar të sjellin asnjë ndihmë ushqimore nga kalimi i Zikkim në Gazën veriore për më shumë se dy javë mes armiqësive dhe shkatërrimeve të vazhdueshme. Ndërsa shumë mbeten në Qytetin e Gazës dhe në veri, shumë të tjerë vazhdojnë të ikin drejt jugut”, shtoi ai.
Të dielën, partnerët regjistruan “gati 6.900 zhvendosje nga veriu në jug përmes katër pikave të monitorimit”, tha Haq.
“Në përgjithësi, midis mesit të gushtit dhe dje, pothuajse 453.000 zhvendosje u raportuan në të gjithë Rripin e Gazës, me shumicën që vinin nga Qyteti i Gazës”, shtoi ai.
Ai paralajmëroi se njerëzit po kërkojnë strehim “në zona të mbipopulluara dhe që u mungojnë shërbimet bazë”, duke shtuar se “vetëm 18 për qind e Rripit të Gazës aktualisht nuk i nënshtrohet urdhrave të zhvendosjes ose nuk ndodhet brenda zonave të militarizuara”.
Pavarësisht përpjekjeve për të ofruar ndihmë, Haq tha se “më shumë se 40% e misioneve humanitare që kërkonin koordinim me ushtrinë izraelite u refuzuan”.
Duke thënë se një sasi karburanti u mblodh nga Kareem Shalom dhe furnizime mjekësore u shpërndanë në Deir al-Balah, ai tha se “kamionët me ujë vazhdojnë të mohohen”.