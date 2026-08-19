OKB-ja: Gaza mbetet vendi më vdekjeprurës në botë për punonjësit humanitarë për të tretin vit radhazi

Gaza mbeti vendi më vdekjeprurës në botë për punëtorët humanitarë për të tretin vit radhazi, me 186 personel ndihmash të vrarë në vitin 2025, tha të mërkurën zyra e çështjeve humanitare e OKB-së, transmeton Anadolu.
Sudani renditet i dyti, me 71 punonjës të ndihmave të vrarë gjatë vitit, tha Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) në një deklaratë për shënimin e Ditës Botërore Humanitare.
Në të gjithë botën, 907 punëtorë humanitarë u vranë, u plagosën ose u rrëmbyen në vitin 2025, duke vendosur një tjetër rekord për dhunën ndaj personelit të ndihmës, sipas shifrave nga Baza e të Dhënave të Sigurisë së Punëtorëve të Ndihmës Humanitare të Rezultateve Humanitare.
Megjithëse numri vjetor i vdekjeve ra lehtë në 350, zyra humanitare e OKB-së tha se niveli i përgjithshëm i dhunës nuk tregoi asnjë shenjë lehtësimi. 322 punonjës të tjerë të ndihmës u plagosën dhe 235 u rrëmbyen.
“Më shumë se 1.000 punonjës të ndihmave janë vrarë në vetëm tre vjet dhe kjo është krejtësisht e papranueshme,” tha Tom Fletcher, nënsekretari i përgjithshëm i OKB-së për çështjet humanitare dhe koordinatori i ndihmës emergjente.
“Por vetëm thirrja nuk do të mbrojë punonjësin e ardhshëm të ndihmës. Shtetet duhet të respektojnë ligjin ndërkombëtar humanitar dhe të përdorin çdo mjet për të mbrojtur civilët dhe kolegët tanë. Dhe për ata që shkelin rregullat, duhet të ketë pasoja reale,” shtoi ai.
Dhuna ka vazhduar në vitin 2026, me të paktën 82 punonjës të ndihmave të vrarë, 97 të plagosur dhe 39 të rrëmbyer në mbarë botën deri më tani, tha zyra humanitare e OKB-së.
– Dronët paraqesin kërcënim
Ajo paralajmëroi se përhapja e dronëve të armatosur të lirë dhe të adaptueshëm po i ekspozon civilët dhe personelin humanitar ndaj rrezikut në rritje, veçanërisht në zonat urbane.
Dronët e armatosur përbëjnë 80 për qind të vdekjeve të civilëve në Sudan gjatë katër muajve të parë të vitit 2026, duke goditur vende duke përfshirë tregje dhe objekte shëndetësore, sipas zyrës humanitare të OKB-së.
Në Ukrainë, dronët kanë vrarë 80 civilë vetëm në prill, ndërsa sulmet me dronë vranë gjithashtu civilë dhe dëmtuan infrastrukturën civile në Rusi. Sulmet që përfshijnë dronët e armatosur në Kolumbi u katërfishuan midis 2024 dhe 2025.
Punonjësit e ndihmës janë kapur gjithnjë e më shumë në sulme të tilla. Një punonjës humanitar u vra në një sulm me dron në një ndërtesë banimi në Republikën Demokratike të Kongos në mars, ndërsa katër autokolona humanitare u goditën në Ukrainë gjatë një jave të vetme në maj.
“Dronët e armatosur janë bërë fytyra e re e një rreziku të vjetër: shkatërrimi i qëllimshëm ose i pamatur i jetës civile”, tha Fletcher duke vënë theksin se “Teknologjia mund të ndryshojë, por ligjet e luftës jo”.