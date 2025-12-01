OKB-ja kërkon respektimin e ligjit ndërkombëtar pasi SHBA kërcënon me mbylljen e hapësirës ajrore të Venezuelës

OKB-ja ka bërë thirrje për respektim të plotë të ligjit ndërkombëtar për të garantuar sigurinë e aviacionit civil ndërkombëtar pas njoftimit të SHBA-së se hapësira ajrore e Venezuelës do të “mbyllet plotësisht”, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i shefit të OKB-së, Stephane Dujarric, u tha gazetarëve se qëndrimi i OKB-së mbetet “konsistent” mes tensioneve në rritje. Ai u bëri thirrje vendeve të tregojnë respekt ndaj detyrimeve të tyre sipas ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë Kartën e OKB-së dhe të gjitha kornizat ligjore në fuqi.
Dujarric theksoi nevojën për të përdorur mekanizmat ekzistues për të adresuar çështjet “në mënyrë paqësore duke garantuar sigurinë dhe lidhjen e aviacionit civil ndërkombëtar”.
Thirrja vjen pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, së fundmi kërcënoi në mediat sociale se do të “mbyllë plotësisht” hapësirën ajrore të Venezuelës, gjë që e çoi Karakasin të kërkojë “respekt të pakushtëzuar” për hapësirën e saj ajrore.
Në muajt e fundit, SHBA-ja ka zgjeruar operacionet e ushtarake në të gjithë Amerikën Latine, duke vendosur marinsa, anije luftarake, avionë luftarakë, bombardues, nëndetëse dhe dronë.
Javën e kaluar, Trump tha se SHBA-ja do të ndërmarrin “shumë shpejt” veprime kundër trafikantëve të drogës venezueliane në terren.
Që nga shtatori, ushtria amerikane ka kryer 21 sulme ndaj anijeve që pretendonte se ishin të ngarkuara me drogë, duke vrarë të paktën 83 persona.