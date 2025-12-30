OKB-ja: Mbi 177.000 sirianë u kthyen vullnetarisht në atdhe nga Jordania brenda një viti

Më shumë se 177 mijë refugjatë sirianë janë kthyer vullnetarisht nga Jordania në Siri gjatë vitit të fundit, njoftoi të martën Agjencia e OKB-së për Refugjatët (UNHCR).
Zëdhënësi i UNHCR-së në Jordani, Yousef Taha, tha se rreth 177.099 sirianë janë kthyer në vendin e tyre që nga 8 dhjetori 2024, sipas televizionit shtetëror jordanez Al-Mamlaka.
Ai shtoi se numri i refugjatëve dhe azilkërkuesve të regjistruar pranë UNHCR-së në Jordani ishte 444.991 deri më 30 nëntor 2025.
Sirianët përbëjnë shumicën dërrmuese të refugjatëve të regjistruar në Jordani, me gjithsej 421.511 persona. Pas tyre vijnë irakianët me rreth 12.419 refugjatë, jemenasit me 6.077, sudanezët me 4.267, somalezët me 324 dhe 393 persona nga kombësi të tjera.
Taha tha se ritmi i kthimeve është ngadalësuar muajt e fundit për shkak të disa faktorëve, përfshirë kushtet e ashpra të dimrit, fillimin e vitit shkollor, mungesën e banesave dhe infrastrukturës në Siri, mundësitë e kufizuara të punës dhe rreziqet e sigurisë në disa zona.
Bazuar në trendet e fundit, ai theksoi se UNHCR-ja nuk pret që numri i të kthyerve të kalojë 200 mijë deri në fund të vitit.
UNHCR-ja ka siguruar rreth 115 milionë dollarë fonde, që përfaqësojnë 31% të nevojave totale financiare, duke lënë një hendek financimi prej afro 258 milionë dollarësh, ose 69% të shumës së nevojshme.
Ai tha se prioriteti i agjencisë për vitin e ardhshëm do të jetë sigurimi i vazhdimësisë së ndihmës për refugjatët në Jordani, si dhe mbështetja e atyre që planifikojnë të kthehen në Siri.
UNHCR ka vlerësuar se nevojat e financimit për vitin 2026 arrijnë në 280 milionë dollarë për t’i ruajtur shërbimet për refugjatët që zgjedhin të qëndrojnë në Jordani dhe për të mbështetur kthimet vullnetare në Siri.
Agjencia ka deklaruar më herët se pret që rreth 1 milion refugjatë sirianë të kthehen në atdhe në vitin 2026, mes rimëkëmbjes graduale të Sirisë pas rënies së qeverisë së Bashar Assadit më 8 dhjetor 2024.
Assadi, i cili drejtoi Sirinë për gati 25 vjet, u largua drejt Rusisë në fund të vitit 2024, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath që ishte në pushtet që nga viti 1963. Një administratë tranzitore, e udhëhequr nga presidenti Ahmad Al-Sharaa, u formua në janar.