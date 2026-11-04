OKB-ja paralajmëron për vakum sigurie në Libanin jugor nëse forcat paqeruajtëse tërhiqen

Tërheqja e planifikuar e paqeruajtësve të OKB-së nga Libani mund ta ekspozojë rajonin edhe më shumë ndaj tensioneve, paralajmëroi të mërkurën shefi i operacioneve paqeruajtëse të OKB-së, Jean-Pierre Lacroix, duke i bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të qartësojë se çfarë do ta zëvendësojë misionin, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët pas një vizite në Lindjen e Mesme, Lacroix tha se zyrtarët libanezë kanë shprehur shqetësim për humbjen e pranisë së një pale të tretë, e cila ka ndihmuar në parandalimin e keqkuptimeve dhe në mbajtjen hapur të kanaleve të komunikimit mes dy palëve.
“A besojmë vërtet se ushtria libaneze dhe Forcat e Mbrojtjes së Izraelit mund të lihen thjesht përballë njëra-tjetrës, pa praninë e ndonjë pale të tretë?”, pyeti ai.
Forca e Përkohshme e OKB-së në Liban (UNIFIL) ka monitoruar zhvillimet përgjatë vijës së kaltër për dekada me radhë, ka raportuar shkeljet dhe ka lehtësuar qasjen humanitare në jug të Libanit.
Lacroix tha se rreth 10.000 persona vazhdojnë të jetojnë në zonën midis vijës së përparme të mbrojtjes së Izraelit dhe vijës së kaltër, duke e bërë veçanërisht të rëndësishëm rolin humanitar të misionit.
Ai paralajmëroi se largimi i misionit do të krijonte një boshllëk jo vetëm në monitorim, por edhe në koordinimin e autokolonave humanitare dhe parandalimin e përshkallëzimit të paqëllimshëm të situatës.
Tërheqja vjen në një kohë kur Izraeli, me mbështetjen e SHBA-së, përkrah përfundimin e misionit. Megjithatë, OKB-ja ende nuk ka marrë udhëzime të qarta nga Këshilli i Sigurimit për një marrëveshje të mundshme që do ta pasonte atë.
Lacroix tha se planet për tërheqjen janë gati, por janë mjaftueshëm fleksibile për të mundësuar një prani të mundshme të OKB-së në të ardhmen.