OKB-ja: Rekrutët e huaj dhe rrjetet ndërkombëtare po ushqejnë luftën shkatërruese në Sudan

Rekrutimi i huaj dhe rrjetet e mbështetjes ndërkombëtare po ushqejnë luftën në Sudan duke u siguruar luftëtarë, armë dhe teknologji ushtarake për palët ndërluftuese të vendit, tha të enjten një hetim i OKB-së, transmeton Anadolu.
Misioni i Pavarur Ndërkombëtar i Mbledhjes së Fakteve i OKB-së për Sudanin tha në një raport të ri se rrjetet transnacionale që veprojnë në disa vende kanë rekrutuar, trajnuar dhe vendosur personel të huaj për të mbështetur Forcat Paramilitare të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), duke lehtësuar transferimet e armëve, municioneve dhe mbështetjes logjistike.
Misioni dokumentoi vendosjen e deri në 2.000 ish-kontraktorëve ushtarakë kolumbianë që drejtuan drejtpërdrejt dronë luftarakë, artileri dhe armë të përparuara së bashku me njësitë e RSF-së në Darfur dhe Kordofan.
Ai gjeti “baza të arsyeshme për të besuar” se subjektet private, ndërmjetësit dhe rekrutuesit që veprojnë nga vende duke përfshirë Kolumbinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe përdorën pika tranziti në Çad, Libinë juglindore dhe Somali për të mbështetur RSF-në.
Hetimi gjeti gjithashtu “baza të arsyeshme për të besuar” se Forcat e Armatosura Sudaneze (SAF) përdorën dronë të furnizuar nga jashtë në operacione që dëmtuan civilët dhe objektet civile.
“Pasojat e kësaj mbështetjeje të jashtme po ndihen më së shumti nga civilët”, tha kryetari i misionit, Mohamed Chande Othman.
Misioni tha se sulmet e dokumentuara nga të dyja palët mund të përbëjnë krime lufte dhe u bëri thirrje shteteve të ndalojnë rrjetet e paligjshme të furnizimit dhe të zbatojnë embargon e armëve të OKB-së.