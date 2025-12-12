OKB-ja: Rreth 795 mijë persona të zhvendosur në Gaza janë në rrezik përmbytjesh për shkak të stuhisë “Byron”

Organizata Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Migracionin (IOM) ka raportuar se afërsisht 795.000 palestinezë të zhvendosur në Gaza janë në rrezik përmbytjesh për shkak të stuhisë “Byron”, një stuhi polare që prek zonën, transmeton Anadolu.
“Me arritjen në tokë të stuhisë ‘Byron’ në Gaza, afërsisht 795.000 palestinezë të zhvendosur janë në rrezik përmbytjesh”, theksoi në një deklaratë me shkrim lidhur me çështjen, IOM.
Deklarata ndër të tjera vë në dukje se reshjet pritet të vazhdojnë në orët në vijim, duke përkeqësuar më tej kushtet për familjet që tashmë jetojnë në strehimore të pasigurta.
“Shiu i rrëmbyeshëm ka filluar të ndikojë në shumë vendbanime ku banojnë persona të zhvendosur, dhe madje edhe reshjet e moderuara mund të bëhen shpejt të rrezikshme. Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit, palestinezët e zhvendosur vazhdojnë të jetojnë në zona të mbipopulluara me pak mbrojtje kundër rritjes së niveleve të ujit”, thuhet në deklaratë.
– “Qasja urgjente dhe e papenguar në Gaza është thelbësore”
Drejtoresha e Përgjithshme e IOM-it, Amy Pope, në një deklaratë nënvizoi se njerëzit në Gaza, kanë jetuar në frikë dhe pasiguri për një kohë shumë të gjatë.
“Pas kësaj stuhie që goditi territorin tokësor, familjet po përpiqen të mbrojnë fëmijët e tyre me çfarëdo mjeti që kanë. Ata meritojnë më shumë se kjo pasiguri, ata meritojnë siguri. Qasja urgjente dhe e papenguar në Gaza është thelbësore në mënyrë që furnizimet të mund të arrijnë tek ata që po bëjnë gjithçka që munden për të mbijetuar në këto kushte jashtëzakonisht të vështira”, vlerësoi Pope.
Stuhia polare “Byron” e cila ka vazhduar për tre ditët e fundit, po e thellon më tej krizën humanitare në Rripin e Gazës, duke përmbytur tendat që strehojnë mijëra palestinezë që kanë mbijetuar më shumë se dy vjet sulme izraelite.