OKB-ja: Sulmet e kolonëve të paligjshëm izraelitë arritën numrin më të lartë mujor në gati 20 vjet

OKB-ja paralajmëroi sot për një rritje të ndjeshme të dhunës së kolonëve izraelitë ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, që ka shënuar numrin më të lartë mujor të sulmeve në tetor në gati dy dekada, transmeton Anadolu.
Duke cituar Zyrën për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), zëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq, raportoi gjatë një konference për shtyp “një rritje të ndjeshme të dhunës së kolonëve ndaj palestinezëve, si në shpeshtësi, ashtu edhe në ashpërsi”, duke shtuar: “Muajin e kaluar, OCHA regjistroi 264 sulme të kolonëve që shkaktuan viktima, dëmtime pasurie ose të dyja”.
“Ky është numri më i lartë mujor në gati dy dekada të regjistrimit të të dhënave, duke arritur një mesatare prej më shumë se tetë incidentesh çdo ditë që nga viti 2006”, vuri në dukje ai.
Sipas OCHA-s, janë dokumentuar mbi 9.600 sulme të tilla, me rreth 1.500 që kanë ndodhur vetëm këtë vit – afërsisht 15 për qind e totalit, tha ai.
Duke theksuar ndikimin “e rëndë” mbi situatën humanitare që nga tetori 2023, Haq tha: “Më shumë se 3.200 palestinezë janë zhvendosur për shkak të dhunës së kolonëve dhe kufizimeve të lidhura me qasjen. Komunitete të tëra blegtorësh janë boshatisur plotësisht. Njerëz janë vrarë, qindra janë plagosur, përfshirë nga armët me fishekë të vërtetë, dhe shumë të tjerë kanë humbur qasjen në mënyrat e jetesës”.
Haq gjithashtu citoi të dhënat e OCHA-s që tregojnë se “numri i fëmijëve palestinezë të vrarë nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor këtë vit ka arritur në 42”, që do të thotë se “një në çdo pesë palestinezë të vrarë nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor në 2025 ka qenë fëmijë”.
Sulmet izraelite janë intensifikuar në gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë më shumë se 1.066 palestinezë dhe plagosur 10.300 të tjerë, sipas të dhënave palestineze.
Sipas Komisionit zyrtar për Rezistencë ndaj Kolonizimit dhe Murit, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë kryer vetëm në tetor 766 sulme ndaj palestinezëve, shtëpive, pronave dhe burimeve të jetesës së tyre në gjithë Bregun Perëndimor.
Në një opinion historik në korrik të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm okupimin izraelit të territoreve palestineze dhe kërkoi evakuimin e të gjitha kolonive në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.