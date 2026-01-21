OKB: Nevojiten zgjidhje të qëndrueshme strehimi pasi stuhitë dëmtojnë mijëra strehë në Gaza

Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për zgjidhje të qëndrueshme strehimi, pasi stuhitë e fundit kanë dëmtuar mijëra strehë familjare në Rripin e Gazës.
Sipas OKB-së, të paktën 4,000 strehë familjare janë dëmtuar, ndërsa Izraeli ka lëshuar urdhra të rinj evakuimi në Khan Younis, një zonë tashmë e shkatërruar nga ofensiva izraelite.
Agjencitë humanitare paralajmërojnë se kushtet e jetesës po përkeqësohen ndjeshëm dhe se mungesa e strehimit të sigurt po rrezikon jetën e mijëra civilëve, veçanërisht të grave dhe fëmijëve.