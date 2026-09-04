OKB paralajmëron për një El Niño “të jashtëzakonshëm”: Bota po hyn në zonën e rrezikut të motit ekstrem

Paralajmërimi është bërë nga kreu i OKB-së, António Guterres, ndërsa Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) thotë se fenomeni mund të jetë më i forti në më shumë se 70 vjet dhe të zgjasë të paktën deri në shkurt të vitit 2027.
El Niño po ndryshon modelet e motit në mbarë botën, duke sjellë thatësira në disa rajone dhe reshje të dendura, tajfune e përmbytje më të forta në të tjera. Fenomeni pritet gjithashtu të rrisë temperaturat në disa vende, duke i shtuar nxehtësisë globale të shkaktuar nga ndryshimet klimatike.
“El Niño po mbizmadhohet para syve tanë. Shkenca nuk lë vend për dyshim: planeti është në ujëra të paeksploruara dhe këto ujëra po ngrohen”, tha Guterres.
Organizata Botërore Meteorologjike, një agjenci e OKB-së, ka ndërmarrë një “mobilizim të madh” për të shpërndarë parashikimet mbi ngjarjet e mundshme ekstreme të motit të lidhura me El Niño në sa më shumë komunitete të jetë e mundur.
Sekretarja e Përgjithshme e WMO-së, Celeste Saulo, paralajmëroi se El Niño “ka potencialin të shkaktojë një goditje të madhe për komunitetet dhe ekonomitë në të gjithë botën”.
El Niño është një fenomen natyror i motit që zhvillohet në Oqeanin Paqësor dhe lidhet me një ndryshim në modelet e erës. Ai lejon që uji i ngrohtë të përhapet drejt lindjes dhe çliron nxehtësi në atmosferë.
Temperaturat e detit në Paqësorin tropikal qendror dhe lindor janë rritur ndjeshëm gjatë muajve të fundit, duke dhënë një shenjë të qartë të forcimit të fenomenit.
Në rajonin kryesor të monitorimit të Paqësorit, temperaturat e sipërfaqes së detit kanë qenë mbi 2 gradë Celsius mbi mesataren gjatë javëve të fundit, duke e vendosur fenomenin në rrugën drejt shpalljes si një ngjarje “shumë e fortë”.
Por parashikimet sugjerojnë se temperatura mujore e sipërfaqes së detit mund të afrohet me 4 gradë Celsius mbi mesataren.
Një situatë e tillë do ta bënte këtë El Niño më të fortin që nga të paktën viti 1950.
Temperaturat janë edhe më të larta nën sipërfaqen e Paqësorit, ku në disa zona janë regjistruar më shumë se 8 gradë Celsius mbi mesataren.
Temperatura mbi normalen e detit priten gjithashtu në pjesë të tjera të botës, përfshirë Oqeanin Indian, Atlantikun tropikal dhe zonat pranë brigjeve australiane.
BBC raporton se qeveritë dhe shkencëtarët në vende të ndryshme po marrin masa për të zvogëluar rrezikun e vdekjeve, zhvendosjes së popullsisë dhe dëmtimit të mjedisit.