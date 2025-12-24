OKB paralajmëron për përkeqësim të nevojave humanitare në Palestinë mes agresionit izraelit dhe dhunës së kolonëve

Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se agresioni i vazhdueshëm ushtarak izraelit dhe dhuna e kolonëve të paligjshëm në Bregun Perëndimor të pushtuar po e vendosin popullsinë palestineze në rrezik serioz dhe po thellojnë ndjeshëm nevojat humanitare.
Në një deklaratë, Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) tha se gjatë dy javëve të fundit ka dokumentuar incidente të reja që kanë rezultuar në vrasjen dhe plagosjen e palestinezëve. Sipas OCHA-s, nga 9 deri më 22 dhjetor janë vrarë gjashtë palestinezë, pesë nga forcat izraelite dhe një nga një kolon izraelit, ndërsa katër prej viktimave ishin fëmijë.
OCHA ngriti gjithashtu alarmin për zhvendosjet e vazhdueshme në Bregun Perëndimor të pushtuar. Mbi 100 palestinezë janë zhvendosur gjatë dy javëve të fundit për shkak të prishjeve dhe dëbimeve, përfshirë 63 në Jerusalemin Lindor dhe të tjerët në Zonën C.
Agjencia theksoi veçanërisht prishjen e një ndërtese katërkatëshe në lagjen Silwan më 22 dhjetor, ku u zhvendosën 50 persona, mes tyre 21 fëmijë, me arsyetimin e mungesës së lejes izraelite të ndërtimit – leje që palestinezët e kanë pothuajse të pamundur ta sigurojnë.
Sipas të dhënave palestineze, që nga tetori i vitit 2023, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1,102 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor, kanë plagosur rreth 11,000 të tjerë dhe kanë arrestuar afërsisht 21,000 persona.
Gaza: Ndihma nuk përballon shkallën e nevojave
Duke iu referuar Gazës, OCHA tha se OKB-ja dhe partnerët e saj po përpiqen të përballojnë nevojat në rritje të familjeve të zhvendosura dhe të zbusin pasojat e stuhive të fundit dimërore, të cilat kanë përkeqësuar kushtet për mijëra njerëz në të gjithë Rripin.
Megjithatë, agjencia paralajmëroi se përgjigjja humanitare nuk po arrin të përmbushë shkallën e nevojave, për shkak të kufizimeve të vazhdueshme të vendosura nga autoritetet izraelite, veçanërisht në hyrjen e furnizimeve në Gaza.
OCHA theksoi gjithashtu problemet infrastrukturore, duke thënë se mungesa e materialeve të reja po pengon mirëmbajtjen dhe riparimin e rrjeteve të kanalizimeve në Qytetin e Gazës, duke detyruar ekipet të përdorin pajisje të vjetra dhe të amortizuara. /mesazhi