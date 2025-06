OKB paralajmëron për rritje alarmante të fëmijëve të kequshqyer në Gaza

Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëroi të premten për një rritje alarmante të rasteve të fëmijëve të kequshqyer në Rripin e Gazës, në kushtet e kufizimeve izraelite ndaj ndihmave humanitare, zhvendosjes masive dhe sulmeve të vazhdueshme.

Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, duke cituar të dhënat e UNICEF-it, tha se vetëm gjatë muajit maj, mbi 5,100 fëmijë të moshës 6 muaj deri në 5 vjeç janë pranuar për trajtim nga kequshqyerja akute.

“Kjo përfaqëson një rritje me afro 50% krahasuar me muajin prill dhe një rritje me 150% krahasuar me shkurtin, kur ishte në fuqi një armëpushim dhe ndihmat po hynin në mënyrë të konsiderueshme në Gaza,” tha Dujarric.

Sipas UNICEF-it, gjatë pesë muajve të parë të vitit 2025, mbi 16,700 fëmijë janë pranuar për trajtim për shkak të kequshqyerjes në Gaza – një mesatare prej 112 fëmijësh në ditë.

“Çdo rast prej këtyre është i parandalueshëm. Ushqimi, uji dhe trajtimet ushqyese që u nevojiten këtyre fëmijëve janë bllokuar dhe nuk po arrijnë tek ata,” shtoi ai.

OKB theksoi se 1,000 kamionë me ndihma shëndetësore, ushqimore dhe materiale të tjera qëndrojnë jashtë kufirit, gati për shpërndarje, por të bllokuara.

Ndërkohë, autoritetet izraelite kanë nxjerrë një urdhër të ri zhvendosjeje për dy lagje në Gaza, me arsyetimin e lëshimit të raketave nga ato zona, çka ka prekur qindra familje.

Dujarric theksoi gjithashtu se asnjë litër karburant nuk ka hyrë në Gaza prej 16 javësh. Nga 21 misionet humanitare të koordinuara nga OKB ditën e enjte, 12 janë lejuar, 5 janë refuzuar, dhe 4 janë anuluar.

Në Bregun Perëndimor të pushtuar, Dujarric paralajmëroi për zhvendosje të detyruar në zonën Masafer Yatta, ku Izraeli ka refuzuar të gjitha kërkesat për planifikim dhe ndërtim, duke vënë në rrezik mbi 1,200 palestinezë. /mesazhi