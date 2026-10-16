OKB paralajmëron se konflikti në Sudan nuk po tregon shenja përmirësimi, u bën thirrje palëve të ndjekin rrugën e paqes

Nënsekretarja e Përgjithshme e OKB-së për Çështjet Politike dhe Ndërtimin e Paqes, Rosemary DiCarlo, ka paralajmëruar se konflikti në Sudan po përkeqësohet vazhdimisht dhe se nuk ka shenja përparimi drejt zgjidhjes, ndërsa civilët përballen me luftime të pandërprera, një krizë humanitare gjithnjë e më të rëndë dhe vështirësi të mëdha ekonomike, transmeton Anadolu.
Duke folur në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit për Sudanin, DiCarlo tha se pak gjëra kanë ndryshuar që nga informimet e saj të mëparshme gjatë këtij viti, duke theksuar se populli sudanez vazhdon të vuajë pasojat shkatërruese të luftës, përfshirë shembjen e shërbimeve bazë.
“Fatkeqësisht, sot mund të raportoj se pak gjëra kanë ndryshuar. Populli i Sudanit vazhdon të përballet me realitetin brutal të konfliktit, duke përjetuar luftime të pandërprera, një krizë humanitare në përkeqësim, vështirësi të mëdha ekonomike dhe shembjen e shërbimeve bazë”, tha ajo.
DiCarlo shprehu gjithashtu shqetësim për përkeqësimin e situatës së sigurisë përgjatë kufijve të Sudanit, duke paralajmëruar se konflikti po prek edhe vendet fqinje, disa prej të cilave tashmë po përballen me paqëndrueshmëri të konsiderueshme dhe kriza të tjera.
“U bëjmë thirrje të gjithë aktorëve të shmangin çdo veprim që mund të çojë në përhapjen e konfliktit përtej kufijve. Parandalimi i një krize më të gjerë rajonale duhet të mbetet përparësia jonë e përbashkët”, tha ajo.
Sipas saj, në vend që të ecin drejt dialogut, palët duket se besojnë se mund të arrijnë përfitime të mëtejshme në fushëbetejë. Ajo shtoi se mbështetja e vazhdueshme nga jashtë mund t’i nxisë ato të ndjekin objektivat e tyre përmes forcës.
DiCarlo theksoi përpjekjet diplomatike të të dërguarit personal të sekretarit të përgjithshëm të OKB-së për Sudanin, Pekka Haavisto, i cili mban kontakte të rregullta me palët për të çuar përpara masat për ndërtimin e besimit.
Sipas DiCarlos, këto përpjekje synojnë të rindërtojnë besimin, të nxisin angazhim më konstruktiv mes palëve dhe të sjellin përfitime konkrete për popullin sudanez.
DiCarlo i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit që të shfrytëzojë plotësisht të gjitha instrumentet që ka në dispozicion për t’i dhënë fund konfliktit, duke theksuar se popullsia e Sudanit meriton paqe dhe një rrugë të besueshme drejt një të ardhmeje më të mirë.
“Populli i Sudanit ka përjetuar vuajtje të paimagjinueshme. Ai meriton paqe dhe një rrugë të besueshme drejt një të ardhmeje më të mirë. Dhe, edhe një herë, i bëj thirrje Këshillit të përdorë çdo instrument që ka në dispozicion për të ndihmuar në përfundimin e këtij konflikti shkatërrues”, tha ajo.
Sudani është përfshirë nga një luftë civile mes ushtrisë dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) që nga prilli i vitit 2023, e cila ka lënë dhjetëra mijëra të vrarë dhe ka detyruar miliona të tjerë të largohen nga shtëpitë e tyre.