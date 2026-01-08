OKB: Politikat izraelite në Bregun Perëndimor i ngjajnë regjimit të aparteidit

Zyra e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut ka paralajmëruar se Izraeli po shkel ligjin ndërkombëtar dhe se politikat e tij në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin, tregojnë ngjashmëri me një regjim të ndarjes racore (aparteid).
Në raportin e publikuar të mërkurën, OKB thekson se ligjet, politikat dhe praktikat izraelite kanë një ndikim shtrëngues në të gjitha aspektet e jetës së palestinezëve, duke përfshirë lirinë e lëvizjes, qasjen në tokë dhe ujë, si dhe të drejtat themelore civile.
Raporti nënvizon se diskriminimi sistematik ndaj palestinezëve është përkeqësuar ndjeshëm që nga dhjetori 2022 dhe se autoritetet izraelite zbatojnë dy sisteme të ndara ligjore: një për kolonët izraelitë dhe një tjetër për palestinezët, gjë që çon në trajtim të pabarabartë dhe shkelje të vazhdueshme të të drejtave të njeriut.
Sipas raportit, palestinezët përballen me konfiskim të gjerë të tokave, dëbime nga shtëpitë, ndjekje penale në gjykata ushtarake dhe kufizime të rënda të lëvizjes. Gjithashtu dokumentohet përdorimi i forcës vdekjeprurëse në mënyrë të pajustifikuar, arrestime arbitrare dhe dhunë e vazhdueshme nga kolonët, shpesh me mbështetjen ose pjesëmarrjen e forcave izraelite.
Raporti thekson se këto praktika mund të përbëjnë shkelje të Konventës Ndërkombëtare për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor, e cila ndalon ndarjen racore dhe sistemet e aparteidit.
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, deklaroi se të drejtat e palestinezëve në Bregun Perëndimor po “mbyten në mënyrë sistematike”, duke shtuar se ky është një formë e ashpër diskriminimi që i ngjan regjimeve të aparteidit të njohura nga e kaluara.
Ai bëri thirrje që Izraeli të shfuqizojë të gjitha ligjet dhe politikat diskriminuese, të ndalojë zgjerimin e vendbanimeve dhe të respektojë të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje. /mesazhi