OKB: Rreth 50 mijë persona kanë ikur nga Etiopia në Kenia për shkak të përleshjeve kufitare

Deri në 50 mijë njerëz kanë kaluar nga Etiopia në Kenian fqinje që nga e enjtja për t’i shpëtuar përleshjeve të vazhdueshme pranë kufirit, tha sot Agjencia e OKB-së për refugjatët, duke paralajmëruar për nevojat urgjente humanitare, transmeton Anadolu.
Përfaqësuesja e UNHCR-së në Kenia, Fatima Mohammed-Cole tha në një deklaratë se ky vlerësim i erdhi nga autoritetet lokale dhe mbetet subjekt i verifikimit ndërsa njerëzit vazhdojnë të mbërrijnë. “Shumë nga ata që ikin janë gra dhe fëmijë. Disa po qëndrojnë me të afërmit ose komunitetet pritëse ndërsa të tjerët janë strehuar në shkolla dhe kisha”, theksoi ajo.
Ushqimi është “nevoja më urgjente”, e ndjekur nga uji i pijshëm i sigurt, strehimi emergjent, objektet sanitare dhe kujdesi shëndetësor, sipas agjencisë. UNHCR-ja tha se ka vendosur një ekip reagimi emergjent në qytetin kufitar Moyale për të koordinuar ndihmën me autoritetet keniane dhe organizatat humanitare.
Agjencia po mobilizon gjërat thelbësore shtëpiake dhe materialet e strehimit të përkohshëm për gati 12 mijë njerëz dhe po përgatitet të zgjerojë reagimin e saj. Ajo po punon me autoritetet dhe partnerët për të gjetur strehim më të sigurt më larg kufirit.
UNHCR-ja tha se vlerësimet po vazhdojnë për të përcaktuar shkallën e mbrojtjes dhe nevojave humanitare. Kriza humanitare pason përleshjet që përfshijnë forcat e sigurisë dhe civilët e armatosur nga Oromia e Etiopisë dhe shtetet rajonale somaleze, veçanërisht në mesin e komuniteteve Oromo Borana dhe Somali Garre.
Të dy grupet banojnë në zonat përreth Moyale, ku mosmarrëveshjet e gjata mbi kufijtë administrativë dhe kontrollin territorial kanë nxitur vazhdimisht tensione. Dhuna e fundit u parapri nga një mosmarrëveshje mbi ngritjen e flamurit të shtetit rajonal të Somalisë dhe hapjen e një zyre të re administrative në një zonë të Moyale të pretenduar nga autoritetet e Oromisë.
Tensionet u intensifikuan pas vrasjes së një vajze 13-vjeçare më 18 tetor, duke shkaktuar protesta, mbyllje biznesesh dhe konfrontime të mëtejshme midis komuniteteve. Luftimet e ashpra shpërthyen më 22 tetor, me forcat rajonale të sigurisë dhe civilët e armatosur që shkëmbyen të shtëna me armë zjarri ndërsa dhuna u përhap në disa vendbanime në Etiopinë jugore.
Përfaqësuesit e komuniteteve rivale kanë akuzuar njëri-tjetrin për provokim të përplasjeve ndërsa banorët kanë raportuar për vdekje, plagosje dhe shkatërrim banesash dhe biznesesh.