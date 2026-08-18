OKB: Sulmet izraelite shkaktojnë një valë të re zhvendosjesh në Liban, pavarësisht armëpushimit

Sulmet e reja ajrore izraelite në Libanin jugor gjatë fundjavës shkaktuan një valë të re zhvendosjesh, pavarësisht marrëveshjeve të armëpushimit, tha të martën agjencia e OKB-së për refugjatët, transmeton Anadolu.
“Megjithë marrëveshjet e shpallura të armëpushimit, sulmet e reja ajrore izraelite në Libanin jugor gjatë fundjavës shkaktuan një valë të re zhvendosjesh, me qindra familje që u larguan drejt veriut në kërkim të sigurisë”, tha zëdhënësi i UNHCR-së, Babar Baloch në një konferencë për shtyp të OKB-së në Gjenevë.
Baloch tha se zhvendosja e fundit po i shtonte një krizë tashmë të zgjatur dhe po thellonte pasigurinë për komunitetet që përpiqeshin të kthehen në shtëpi.
Rreth 860.000 njerëz janë kthyer në zonat e tyre të origjinës, ndërsa rreth 360.000 mbeten të zhvendosur, duke përfshirë të paktën 22.000 që qëndrojnë në strehimore kolektive, sipas UNHCR.
Megjithëse shumica e njerëzve të zhvendosur nga sulmet ajrore dhe pasiguria me muaj janë kthyer në zonat e tyre, Baloch paralajmëroi se shumë po gjejnë shtëpi të dëmtuara, shkatërrim të gjerë dhe akses të kufizuar në shërbimet thelbësore.
Pavarësisht nga një rënie në intensitetin e armiqësive, sulmet ajrore, aktiviteti ushtarak, kufizimet e lëvizjes dhe mbetjet shpërthyese të luftës vazhdojnë të përbëjnë rreziqe, veçanërisht në Libanin jugor dhe rajonin Bekaa, shtoi ai.
Më shumë se 1 milion njerëz u zhvendosën brenda në kulmin e konfliktit, me shumë familje ende të paaftë për t’u kthyer për shkak të pasigurisë, mbeturinave dhe dëmeve të shumta në shtëpi dhe infrastrukturë.
Më shumë se 700.000 njerëz janë prekur gjithashtu nga dëmtimi i infrastrukturës ujore në pjesë të Libanit jugor, sipas UNHCR.