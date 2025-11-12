OKB zgjedh studiuesen keniane të drejtësisë në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë

Profesorja keniane e drejtësisë Phoebe Okowa është bërë anëtarja më e re e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ) pas katër raundeve zgjedhore në Asamblenë e Përgjithshme dhe Këshillin e Sigurimit të OKB-së, transmeton Anadolu.
Duke marrë shumicën e kërkuar të votave në të dyja seancat, Okowa u zgjodh për të mbushur vendin e lirë pas dorëheqjes së gjyqtarit somalez Abdulqawi Yusuf.
Ajo do të shërbejë deri më 5 shkurt të vitit 2027.
Yusuf dha dorëheqjen më 30 shtator, gati dy vjet para përfundimit të planifikuar të mandatit të tij si anëtar, i cili ishte caktuar të skadojë më 5 shkurt.
Zgjedhjet për një mandat të rregullt 9-vjeçar, që do të zgjasë nga viti 2027 deri në vitin 2036, do të zhvillohen në New York në nëntor të vitit 2026. Kandidatët do të duhet përsëri të sigurojnë një shumicë absolute si në Asamblenë e Përgjithshme ashtu edhe në Këshillin e Sigurimit.