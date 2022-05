Oklahoma bëhet shteti i dytë në SHBA që ndalon abortin pas javës së gjashtë të shtatzënisë

Guvernatori i Oklahoma-s, Kevin Stitt, njoftoi se shteti i tij është bërë shteti i dytë në SHBA pas Texas-it që ndalon abortet pas javës së gjashtë të shtatzënisë, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Unë dua që Oklahoma të jetë shteti më pro-jetës në vend”, shkroi Stitt në Twitter pasi nënshkroi ligjin e “Aktit të rrahjeve të zemrës” në Oklahoma.

“Unë përfaqësoj katër milionë banorët e Oklahoma-s, të cilët në masë të madhe duan të mbrojnë të palindurit”, shtoi ai.

Ky ligj hyn në fuqi menjëherë dhe ndalon abortet pasi të mund të zbulohet një rrahje zemra e fetusit, e cila zakonisht ndodh rreth javës së gjashtë të shtatzënisë.

Ashtu si ndalimi i Texas-it që hyri në fuqi në shtator 2021, ligji i Oklahoma-s u lejon qytetarëve të padisin dikë që kryen një abort, që synon të kryejë procedurën ose ndihmon një grua të bëjë një abort pasi të mund të zbulohet aktiviteti kardiak. Qytetarëve do t’u jepen të paktën 10.000 dollarë për padi.

Projektligji autorizon abortet nëse kryhen si rezultat i një urgjence mjekësore, por nuk ka përjashtime nëse shtatzënia është rezultat i përdhunimit ose incestit.

“Këto ndalime të abortit do ta largojnë qasjen në abort për shumë komunitete që tashmë përballen me pengesa shpesh të pakapërcyeshme për kujdesin shëndetësor, duke përfshirë komunitetet me ngjyrë, komunitetet me të ardhura të ulëta dhe njerëzit që jetojnë në zonat rurale”, tha Tamya Cox-Touré, në një deklaratë bashkë-kryetarja e Thirrjes për Drejtësi Riprodhuese në Oklahoma.

“Ne nuk mund të lejojmë që ky ligj të hyjë në fuqi”, shtoi ajo.

Organizata e saj është një nga disa grupe, përfshirë Federatën e Prindërimit të Planifikuar të Amerikës, që kanë ngritur një padi për të bllokuar ligjin e Oklahoma-s.

Ky ligj vjen pas një projekt-opinioni që këtë javë doli nga Gjykata e Lartë e SHBA-së se po shqyrton dobësimin ose përmbysjen e rastit “Roe kundër Wade”, vendimi historik që legalizoi abortin në vitin 1973.

Gjykata më e lartë e vendit pritet të japë një vendim për ndalim e abortit pas 15-javëve në Mississippi të miratuar në qershor. Disa shtete të udhëhequra nga republikanët, duke përfshirë shtetet si Arizona, Kentucky and Wyoming, kanë miratuar ligje për abortin përpara këtij vendimi.

Sipas Departamentit të Shëndetit të Shtetit të Oklahoma-s, numri i aborteve të kryera në shtet ka rënë vazhdimisht, nga më shumë se 6.200 në vitin 2002 në 3.737 në vitin 2020. Të dhënat tregojnë se 9 për qind e aborteve në Oklahoma janë kryer nga femra nga Texas-i.

Përpara se ndalimi i abortit në Texas të hynte në fuqi vitin e kaluar, rreth 40 gra në muaj udhëtonin nga Texas-i në Oklahoma për të kryer abort. Ky numër u rrit në 222 në shtator të vitit 2021 dhe në 243 në muajin tetor. /aa