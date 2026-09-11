Okupuesit izraelitë sulmojnë shtëpitë e palestinezëve, vjedhin dele nën mbrojtjen e ushtrisë në Bregun Perëndimor

Pushtuesit izraelitë vodhën sot dele nga qyteti Beita, në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar, pasi sulmuan shtëpitë palestineze nën mbrojtjen e forcave izraelite, raporton Anadolu.
Burimet lokale thanë për Anadolu se një grup pushtuesish sulmuan shtëpitë palestineze në zonën Al-Dhahra dhe Sahl al-Hara al-Tahta në Beita ndërsa mbroheshin nga ushtarët izraelitë, përpara se të vidhnin disa dele.
Palestinezët e dokumentuan vjedhjen në video të parë nga Anadolu. Sulmi vjen në kohën e rritjes së terrorizmit okupator në Bregun Perëndimor, përfshirë sulmet ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre dhe vjedhjen e bagëtive, nën mbrojtjen e forcave izraelite.
Në gusht, okupatorët izraelitë kryen 628 sulme, të përqendruara në Ramallah dhe Al-Bireh me 157 sulme, Nablus 137, Hebron 120, Betlehem 73, Tubas 40, Jenin 36 dhe Kuds 31, sipas të dhënave zyrtare palestineze.
Raportuesit e OKB-së kanë paralajmëruar se rritja e theksuar e terrorit okupator, e mbështetur dhe e mundësuar nga shteti izraelit në territorin e pushtuar, përbën kërcënim ekzistencial për komunitetet palestineze.
Rreth 750 mijë okupues jetojnë në 194 vendbanime të paligjshme dhe 400 qendra të vendbanimeve në të gjithë Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor. Ata kryejnë sulme pothuajse të përditshme që synojnë zhvendosjen me forcë të palestinezëve nga toka e tyre.