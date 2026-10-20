Opel Astra vjen me një nivel të ri bazë të pajisjeve, çmimi bie ndjeshëm

Opel Astra tani ofrohet me nivelin e ri të pajisjeve Start, i cili bëhet versioni më i përballueshëm i këtij modeli. Me këtë ndryshim, prodhuesi gjerman synon t’u ofrojë blerësve më shumë pajisje për një çmim më të ulët.
Çmimi fillestar i Opel Astra me pesë dyer nis nga 31.890 euro në Gjermani, ndërsa versioni familjar Astra Sports Tourer kushton nga 33.390 euro. Të dyja variantet janë 1.500 euro më të lira se më parë.
Edhe versioni elektrik bëhet më i përballueshëm. Çmimi fillestar i Astra Electric është ulur për 1.900 euro dhe tani nis nga 36.490 euro. Çmimet e përmendura janë çmime të rekomanduara për tregun gjerman, me TVSH të përfshirë.
Pajisje të shumta edhe në versionin bazë
Me prezantimin e nivelit Start, Opel Astra fiton edhe një ngjyrë të re metalike, të quajtur Denim Blue, e cila ofrohet si pjesë e pajisjeve standarde.
Pajisjet përfshijnë ulëset Intelli-Seats për shoferin dhe pasagjerin e përparmë, të rregullueshme në gjashtë drejtime, si dhe klimën automatike. Për siguri dhe parkim më të lehtë, automobili ka sensorë parkimi përpara dhe prapa.
Në kabinë janë të pranishme dy ekrane me madhësi prej 10 inçësh: njëri për informacionet e shoferit dhe tjetri për sistemin multimedial me ekran me prekje. Modeli përfshin gjithashtu sistemet e asistencës për shoferin.
Tri mundësi për motorin
Versioni bazë Astra Start ofrohet me disa alternativa të sistemit të lëvizjes.
– Astra Hybrid: motor hibrid i lehtë me fuqi prej 145 kuajfuqish dhe moment rrotullues prej 230 Nm, i kombinuar me transmision me gjashtë shpejtësi dhe dy friksione.
– Astra Diesel: motor dizel me fuqi prej 130 kuajfuqish dhe transmision automatik me tetë shpejtësi.
– Astra Electric: version plotësisht elektrik me fuqi prej 156 kuajfuqish, moment rrotullues prej 270 Nm dhe teknologjinë V2L, e cila mundëson furnizimin e pajisjeve të jashtme me energji nga bateria e automjetit.
Për blerësit që kërkojnë më shumë pajisje komoditeti, Opel ofron edhe paketën opsionale Start Comfort. Ajo përfshin, ndër të tjera, xhama me mbrojtje nga nxehtësia, pasqyrë të brendshme që errësohet automatikisht, mbështetëse qendrore për krahë dhe shina në çati te versioni Sports Tourer.
Pas modeleve Frontera dhe Combo, Astra është modeli tjetër i Opel-it që merr nivelin e ri të pajisjeve Start. Kompania planifikon ta zgjerojë gradualisht këtë ofertë edhe në modele të tjera të gamës së saj.