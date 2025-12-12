OpenAI bën një marrëveshje prej 1 miliard dollarësh për të sjellë personazhe të Disney në ChatGPT dhe Sora

Disney ka rënë dakord të investojë 1 miliard dollarë në OpenAI si pjesë e një marrëveshjeje që do t’u lejojë njerëzve të përdorin shumë nga personazhet e saj ikonikë në chatbotin ChatGPT dhe mjetin e gjenerimit të videove Sora.
Sipas mediave të huaja, kjo është studioja e parë e madhe që licencon pjesë të katalogut të saj për gjigantin e teknologjisë, në një veprim që mund të ketë implikime të mëdha për planet e ardhshme të studios.
Kjo do të thotë që fansat do të jenë në gjendje të gjenerojnë dhe ndajnë fotografi dhe video të më shumë se 200 personazheve nga franshizat e Disney, duke përfshirë Pixar, Marvel dhe Star Wars.
Lëvizja vjen ndërsa OpenAI përballet me pyetje në rritje rreth mënyrës se si përdoret teknologjia e saj që po përparon me shpejtësi – dhe ndërsa ankthi në Hollywood rritet për ndikimin e IA-së në industritë krijuese.
Sipas një postimi në blog që njofton lajmin, lista e personazheve të përshtatshëm përfshin ata nga filmat e Disney-t Zootopia, Moana dhe Encanto – si dhe personazhe si Luke Skywalker i Star Wars dhe Deadpool i Marvel.
Sigurisht që përfshin edhe Mickey dhe Minnie Mouse.
Por mbetet e paqartë se si do të “tingëllojnë” personazhet, pasi Disney tha se marrëveshja “nuk përfshin asnjë ngjashmëri apo zë talentesh”.
“Përparimi i shpejtë i inteligjencës artificiale shënon një moment të rëndësishëm për industrinë tonë”, ka thënë shefi i Disney, Bob Iger.
Njerëzit pritet të jenë në gjendje të fillojnë të bëjnë videot dhe imazhet në Sora dhe ChatGPT në fillim të vitit 2026.
Marrëveshja vjen mes raportimeve se avokatët e Disney i dërguan Google një letër ndërprerjeje të mërkurën duke akuzuar firmën teknologjike për shkelje të të drejtave të autorit “në një shkallë masive”.