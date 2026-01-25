OpenAI mund të gjenerojë 25 miliardë dollarë të ardhura vjetore nga reklamat deri në vitin 2030

Reklamimi mund të bëhet një biznes prej 25 miliardë dollarësh në vit për OpenAI – dhe të përbëjë një kërcënim për Google, sipas vlerësimeve të reja të hënën nga një analist i teknologjisë së lartë.
Mark Mahaney i Evercore ISI e sheh startup-in të gjenerojë atë nivel të të ardhurave vjetore nga reklamat deri në vitin 2030 nëse funksionon mirë në zbatimin e këtij biznesi të ri, shkruajnë mediat e huaja.
Deklarata e tij vjen pasi OpenAI tha të premten se përdoruesit falas dhe Go të ChatGPT do të fillojnë të shohin reklama “në javët e ardhshme”.
OpenAI gjithashtu paraqiti parimet e saj të reklamimit, të tilla si etiketimi i qartë i tyre dhe mosndarja e bisedave të përdoruesve me reklamuesit.
“Një rrugë për të gjeneruar disa miliardë dollarë të ardhura nga reklamat në vitin 2026, duke shkuar në 25 miliardë dollarë + deri në vitin 2030, duket e arsyeshme”, shkroi Mahaney në një shënim për investitorët.
Kjo bazohet në shkallën e mundshme të ChatGPT deri në atë kohë, monetizimin e provuar të platformave të marketingut me performancë të lartë dhe madhësinë aktuale të këtij tregu, shtoi analisti.
Të ardhurat e OpenAI po rriten me shpejtësi. Drejtoresha financiare Sarah Friar tha në një postim të kohëve të fundit në blog se të ardhurat vjetore të startup-it arritën në 20 miliardë dollarë në vitin 2025, nga 2 miliardë dollarë në vitin 2023. Megjithatë, ka pikëpyetje të mëdha mbi humbjet e OpenAI dhe nëse mund të bëhet fitimprurëse në të ardhmen.
Por reklamimi mund të jetë një mënyrë për OpenAI për të rritur fitimet dhe fitimet e saj.