Operacion policor në Zubin Potok dhe Zveçan, bastisje në nëntë lokacione

Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur se është duke zhvilluar një operacion policor në Komunën e Zubin Potokut dhe të Zveçanit, nën dyshimin për kryerjen e disa veprave penale.
Sipas komunikatës, hetuesit nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me njësi tjera të specializuara të Policisë së Kosovës, janë duke zbatuar një urdhër të lëshuar nga Gjykata me kërkesë të Prokurorisë Speciale për të kryer bastisje në nëntë lokacione të ndryshme.
Bastisjet thuhet se janë duke u kryer nën dyshimet për përfshirje në veprat penale “Rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara, ose personelit që vepron në marrëdhënie me ta”, “vrasje e rëndë” dhe “sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare”.
“Operacioni po mbështetet edhe nga njësi të tjera relevante të Policisë së Kosovës”, thuhet në komunikatë.
Prokuroria Speciale ka theksuar se është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale.