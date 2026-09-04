Opinionisti izraelit propozon “faljen e borxheve” për të rinjtë amerikanë që të rekrutohen në luftën kundër Iranit

Një opinion i publikuar në një gazetë izraelite propozon faljen e borxheve të të rinjve amerikanë për t’i nxitur ata të rekrutohen në rast të një pushtimi të mundshëm amerikan të Iranit, transmeton Anadolu.
Propozimi tronditës për t’i përdorur të rinjtë amerikanë të zhytur në borxhe si “mish për top” u paraqit nga AJ Jaff, një oficer në pension i Forcave të Armatosura Kanadeze, në faqet e opinionit të gazetës “Jerusalem Post”.
Jaff propozoi një “program rekrutimi me falje të borxheve, të administruar nga qeveria federale”, sipas të cilit amerikanëve do t’u faleshin kreditë studentore, borxhet e kartave të kreditit dhe detyrime të tjera pas 24 ose 36 muajsh shërbimi ushtarak, duke argumentuar se kjo “do të mundësonte rekrutim vullnetar në shkallë të gjerë”.
Ai tha se “lufta me Iranin nuk do të fitohet vetëm përmes sulmeve ajrore”, duke shtuar se një pushtim tokësor do të kërkonte 750 mijë deri në 1.5 milion trupa amerikane, shumë më tepër se 452 mijë ushtarët që aktualisht shërbejnë në ushtrinë aktive të SHBA-së.
Artikulli propozoi lehtësimin e borxheve si mënyrë për të plotësuar këtë mungesë.
“Gjendja ekonomike e amerikanëve në të 20-at dhe 30-at, të ngarkuar me borxhe, e bën këtë mekanizmin më efikas në dispozicion të Pentagonit dhe administratës së Trumpit”, shkroi Jaff duke pohuar se “shtetet sigurojnë ushtarët që u nevojiten përmes stimujve që funksionojnë te popullsia që kanë”.
Artikulli ka shkaktuar kritika të shumta ndërsa shumë e shohin atë si konfirmim se Tel Avivi pret që qytetarët amerikanë të luftojnë dhe të vdesin në luftëra të zhvilluara në emër të tij.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke bërë që Teherani të kundërpërgjigjej me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit ku ndodhen kapacitete amerikane.
Washingtoni dhe Teherani arritën në qershor një kornizë për uljen e tensioneve përmes ndërmjetësimit të Katarit dhe Pakistanit, por armiqësitë rifilluan mes mosmarrëveshjeve të vazhdueshme lidhur me Ngushticën e Hormuzit dhe operacioneve ushtarake të ndërsjella.
Përveç Iranit, Izraeli ka zhvilluar që nga tetori i vitit 2023 një ofensivë vdekjeprurëse në Rripin e Gazës, duke vrarë mbi 73 mijë palestinezë dhe plagosur mbi 174 mijë të tjerë, si dhe duke shkaktuar shkatërrimin e 90 për qind të objekteve civile në enklavë.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, që nga viti 2024 kërkohet nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.