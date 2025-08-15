Opozita finlandeze i bën presion qeverisë për njohjen e Palestinës me kërcënime për votë mosbesimi

Partia më e madhe opozitare e Finlandës ushtroi presion mbi qeverinë duke kërcënuar se do të kërkojë një votë mosbesimi nëse ajo nuk sqaron qëndrimin e saj mbi njohjen e një shteti palestinez, transmeton Anadolu.
Transmetuesi finlandez YLE njoftoi se Kreu i Partisë Socialdemokrate (SDP), Antti Lindtman, tha në një takim të partisë se ata do të kërkojnë një votë mosbesimi kundër qeverisë, nëse ajo nuk arrin të sqarojë qëndrimin e saj mbi njohjen e një shteti palestinez deri në fillim të shtatorit.
“Deri në pranverën e kaluar, u bë e qartë se Finlanda është në rrezik të jetë në anën e gabuar të historisë. Ekziston të paktën një parti në qeverinë finlandeze për të cilën mohimi i të drejtave palestineze është bërë një doktrinë e drejtpërdrejtë fetare. Dhe si rezultat, vendimmarrja jonë në politikën e jashtme është paralizuar dhe zëri i vendit tonë në botë dëgjohet dobët dhe është shumë i çrregullt”, tha Lindtman.
Ai i bëri thirrje qeverisë së Kryeministrit Petteri Orpo të ndërmarrë hapa “të menjëhershëm” dhe “konkretë” për të ushtruar presion mbi Izraelin dhe për të sqaruar qëndrimin e tij për njohjen e Palestinës.
“Politika e jashtme finlandeze nuk mund të mbetet e paralizuar”, shtoi Lindtman.
Ai gjithashtu përsëriti nevojën që bashkësia ndërkombëtare dhe BE-ja të “ushtrojnë presion të menjëhershëm” mbi Izraelin që të ndërpresë sulmet e tij dhe të lejojë kamionët me ndihma në Gaza, duke i kërkuar Finlandës të shtyjë për pezullimin e një marrëveshjeje tregtare BE-Izrael.
“Shkeljet e të drejtave të njeriut nga Izraeli janë aq të qarta sa BE-ja ka çdo arsye për ta bërë këtë bazuar në Nenin 2 të marrëveshjes, i cili kërkon respektimin e të drejtave të njeriut”, theksoi ai.
Muajin e kaluar, Presidenti i Finlandës, Alexander Stubb, tha se është i përgatitur të miratojë njohjen e Palestinës, ndërsa Kristiandemokratët dhe Partia Finlandeze kundërshtuan një vendim të tillë.
Disa vende, përfshirë Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Maltën, Kanadanë dhe Portugalinë, kanë njoftuar planet për të njohur shtetin palestinez në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York në shtator.
Izraeli ka vrarë gati 61.800 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.