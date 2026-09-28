Opozita izraelite: Netanyahu dhe Ben-Gvir e kanë çuar sigurinë e brendshme në “nivelin më të ulët historik”

Lideri i opozitës izraelite, Gadi Eisenkot, tha të dielën se kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, e kanë çuar sigurinë e brendshme të vendit në një “nivel historik të ulët”, transmeton Anadolu.
Eisenkot, kreu i partisë Yashar, i bëri këto komente në platformën amerikane të mediave sociale X, pasi banorët e vendbanimit Givot Bar në Negevin verior raportuan se kishin dëgjuar të shtëna të rënda me armë zjarri të shtunën.
Ai tha se incidenti ringjalli frikën që lidhej me sulmin e 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit nga grupi palestinez Hamas dhe pasqyroi një tjetër dështim të qeverisë Netanyahu.
“Nën udhëheqjen e dështuar të Netanyahut dhe ministrin e dështuar Ben-Gvir, siguria e brendshme e Izraelit ka arritur një nivel historik të ulët”, tha Eisenkot.
Ai akuzoi qeverinë se nuk arriti të zbatojë ligjin, duke thënë se organizatat kriminale po veprojnë në të gjithë Negevin, ndërsa autoritetet kanë dështuar të rivendosnin kontrollin shtetëror.
Eisenkot gjithashtu akuzoi Ben-Gvir se u përqendrua në “populizëm të lirë” dhe tituj kryesorë në vend të policimit dhe zbatimit efektiv të ligjit.
Ai tha se plani i sigurisë së brendshme i Partisë Yashar kërkon një organ në nivel kabineti për të luftuar krimin e organizuar, aftësi më të forta policore dhe të inteligjencës, si dhe burime shtesë për të çmontuar organizatat kriminale dhe për të luftuar zhvatjen në Izraelin jugor.
Izraeli është planifikuar të mbajë zgjedhjet parlamentare më 27 tetor.