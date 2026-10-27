Opozita izraelite u bën thirrje votuesve të dalin në zgjedhje për t’i dhënë fund qeverisjes së Netanyahut

Udhëheqësit e opozitës izraelite u bënë thirrje votuesve që të marrin pjesë masivisht në zgjedhjet parlamentare të vendit për t’i dhënë fund qeverisjes së kryeministrit Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
Votimi filloi në orën 7:00 sipas kohës lokale dhe është planifikuar të vazhdojë deri në orën 22:00.
Kreu i partisë opozitare Yisrael Beiteinu dhe ish-ministri i Mbrojtjes, Avigdor Lieberman, u bëri thirrje izraelitëve të votojnë për t’i dhënë fund epokës politike të Netanyahut.
“Votoni. Le t’i japim fund epokës së Netanyahut dhe sundimit të haredimëve”, shkroi Lieberman në platformën X të kompanisë amerikane të mediave sociale, duke iu referuar grupeve fetare ultraortodokse.
Netanyahu drejton qeverinë aktuale të krahut të djathtë të Izraelit që nga fundi i dhjetorit të vitit 2022, e cila është cilësuar si qeveria më e ekstremit të djathtë në historinë e vendit.
Ndërkohë, kreu i partisë opozitare Yashar, Gadi Eisenkot, ish-shef i ushtrisë, tha se zëvendësimi i Netanyahut varet nga fakti nëse partia e tij do të dalë si forca më e madhe politike.
“Ekziston vetëm një rrugë për të arritur ndryshimin dhe për të zëvendësuar Netanyahun, dhe ajo është rruga e Yasharit”, shkroi Eisenkot në X.
Ai theksoi se partia e tij duhet të bëhet partia më e madhe në Izrael për të sjellë ndryshime politike.
Si Eisenkot, ashtu edhe Netanyahu kundërshtojnë krijimin e një shteti palestinez, pavarësisht rezolutave të OKB-së që mbështesin zgjidhjen me dy shtete.
Veçmas, Gilad Kariv, deputet i partisë opozitare Demokratët, u bëri thirrje votuesve të marrin pjesë në zgjedhje, duke e cilësuar votimin si një mundësi për ndryshim politik.
“Sot, ne po e çojmë te kutitë e votimit luftën që kemi zhvilluar gjatë katër viteve të fundit”, shkroi Kariv në X.
Ai tha se dita e zgjedhjeve shënonte “fillimin e katër viteve të shpresës”.
Kariv paralajmëroi gjithashtu se Netanyahu dhe aleatët e tij do të përpiqeshin të minonin procesin zgjedhor duke përhapur dezinformim.
“Në orët e ardhshme, Netanyahu dhe bashkëpunëtorët e tij do t’ju vërshojnë me lajme të rreme dhe mesazhe mashtruese, në përpjekje për të minuar zgjedhjet duke përhapur gënjeshtra dhe iluzione”, tha ai.
“Përgjigjja jonë duhet të jetë një pjesëmarrje masive në votime”, shtoi ai.
Zgjedhjet konsiderohen gjerësisht si vendimtare për të ardhmen politike të Netanyahut, 76-vjeç, i cili po gjykohet për akuza korrupsioni, përfshirë ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit, të cilat mund të rezultojnë me burgim nëse shpallet fajtor.
Netanyahu kërkohet gjithashtu nga Gjykata Penale Ndërkombëtare që nga viti 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera ndaj palestinezëve gjatë luftës gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës, ku janë vrarë më shumë se 74.000 persona që nga tetori i vitit 2023.