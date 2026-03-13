Orban akuzon Ukrainën se po planifikon sulm ndaj familjes së tij

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, ka akuzuar ukrainasit se po planifikojnë të sulmojnë familjen e tij, ndërsa vazhdon një përplasje gjithnjë e më e ashpër mes Ukrainës dhe Hungarisë.
Orban dhe aleatët e tij duket se po e përdorin këtë konflikt për përfitime politike përpara zgjedhjeve të muajit të ardhshëm, të cilat mund t’i japin fund sundimit 16-vjeçar të qeverisë së tij nacionaliste.
Të mërkurën në mbrëmje, Orban publikoi një video ku thuhet se po fliste në telefon me vajzat e tij. “Jam i sigurt se do ta shihni në lajme që ukrainasit kanë kërcënuar jo vetëm mua, por edhe ju,” tha ai, dukshëm i emocionuar. “Fëmijët e mi dhe nipërit e mbesat e mia… Duhet ta marrim seriozisht këtë, por nuk duhet të kemi frikë.”
Orban duket se po i përgjigjej deklaratave të Hrihoriy Omelchenko, një politikan i pensionuar që kishte shërbyer në shërbimin e sigurisë së Ukrainës në vitet 1990. Ai është një figurë margjinale që shpesh bën pretendime të pazakonta dhe këtë javë lëshoi kërcënime ndaj Orban në një intervistë televizive, duke sugjeruar se vigjilentë mund ta ndiqnin liderin hungarez nëse ai nuk ndryshonte qëndrimin e tij anti-ukrainas.
Më herët, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, kishte kërcënuar se do t’i “jepte adresën e këtij personi forcave tona të armatosura”, duke folur për Orban, komente që thuhet se i shtynë aleatët evropianë t’i kërkonin presidentit ukrainas të zbusë retorikën.
Orban prej kohësh është konsideruar lideri më pro-rus mes vendeve të Bashkimit Evropian, gjë që ka krijuar marrëdhënie të tensionuara me Kievin. Sondazhet tregojnë se ai është deri në 20 pikë përqindje pas rivalit të tij, Peter Magyar, përpara zgjedhjeve parlamentare të muajit të ardhshëm, dhe për këtë arsye fushata kundër Ukrainës në Hungari është intensifikuar.
Shkaku i fundit i tensioneve ishte pretendimi i Ukrainës se do të duhen disa javë për të riparuar një tubacion nafte që transporton naftë ruse drejt Hungarisë, i cili thuhet se u dëmtua nga një sulm me dron rus.
Si përgjigje, Orban vuri veton ndaj sanksioneve të reja të Bashkimit Europian kundër Rusisë si dhe ndaj një kredie shtesë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën.
Të premten e kaluar ndodhi një përshkallëzim që tronditi Kievin: policia hungareze kundër terrorizmit ndaloi një kolonë me dy makina të blinduara që i përkisnin bankës shtetërore ukrainase Oschadbank dhe arrestoi shtatë ukrainas që i shoqëronin.
Kolona transportonte dhjetëra milionë euro në para dhe 9 kilogramë shufra ari nga Vjena drejt Kievit. Ukraina tha se bëhej fjalë për një transferim normal qeveritar për të cilin autoritetet hungareze ishin njoftuar, ndërsa Budapesti sugjeroi se paratë po pastroheshin.
Shtatë burrat u mbajtën për më shumë se 24 orë para se të dërgoheshin në kufirin me Ukrainën dhe të deportoheshin. Paratë dhe ari ende ndodhen në Hungari.
Zgjedhjet në Hungari do të mbahen më 12 prill, çka lë hapësirë për përshkallëzime të tjera. Sipas një raporti të Financial Times, një institut analitik i afërt me Kremlinin ka përgatitur plane për një fushatë dezinformimi për të rritur shanset e rizgjedhjes së Orban.
Orban ka qenë një nga pak liderët e Bashkimit Europian që ka kërkuar të mbahen marrëdhënie pozitive me Moskën. Ai pretendon se nëse rivali i tij Magyar fiton zgjedhjet, Hungaria mund të përfshihet në luftën në anën e Ukrainës.
"Po formon qeverinë Zelenskyy apo unë? Nëse kemi vetëm këto dy mundësi, atëherë unë propozoj veten," tha Orban para mbështetësve në një tubim në qytetin Vecses.