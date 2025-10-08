Orban i rekomandon BE-së krijimin e partneritetit strategjik me Organizatën e Shteteve Turke

Kryeministri hungarez Viktor Orban i bëri thirrje Bashkimit Evropian (BE) që ta konsiderojë Organizatën e Shteteve Turke (OTS) si një partner strategjik, transmeton Anadolu.
Orban foli në Samitin e 12-të të Krerëve të Shteteve të OTS, të mbajtur në Qabala të Azerbajxhanit, me temën “Paqja dhe siguria rajonale”.
“BE-ja përballet me migrim masiv, luftë dhe ideologji gjinore anti-familjare”, tha Orban i cili shtoi se OTS krenohet me mirëkuptim të ndërsjellë, siguri energjetike dhe lidership të fortë.
“BE-ja tani duhet ta konsiderojë OTS-në dhe Azinë Qendrore si partnerët e saj më strategjikë. Hungaria e ka bërë këtë dhe Evropa Qendrore është e vetëdijshme për këtë”, tha kryeministri Orban.
Ai shprehu shpresën se kolegët e tij në Evropën Perëndimore dhe Bruksel do ta njohin këtë, duke theksuar se mbi të gjitha, ata duhet të adresojnë situatën komplekse politike në Evropë dhe të mendojnë strategjikisht.
Orban rikujtoi se Evropa po përjeton probleme në furnizimin me energji për shkak të luftës në Ukrainë. “Do të doja ta falënderoja shumë presidentin Erdoğan për furnizimin e besueshëm me energji të Turqisë për Hungarinë”, tha ai.