Orban: Jemi në kontakt me Turqinë lidhur me anëtarësimin e Suedisë në NATO

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, lidhur me anëtarësimin e Suedisë në NATO ka bërë të ditur se janë në kontakt edhe me NATO-n edhe me Turqinë, transmeton Anadolu.

Orban zhvilloi takime në kryeqytetin austriak Vjenë dhe iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve lidhur me anëtarësimin e Suedisë në NATO.

“Për këtë çështje jemi në kontakt të rregullt me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s (Jens Stoltenberg) dhe me Turqinë. Ne negociojmë kur bëjmë diçka dhe Hungaria nuk i vonon vendimet e saj”, tha Orban.

Orban u shpreh se qeveria hungareze ka marrë vendim pozitiv lidhur me anëtarësimin e Suedisë në NATO dhe e mbështet këtë vend, por tha se ky vendim nuk është miratuar ende në parlament.