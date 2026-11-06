Organizata amerikane për të drejtat civile të muslimanëve pezullon veprimtarinë në Florida pas vendimit gjyqësor

Këshilli për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike (CAIR), një organizatë e njohur amerikane për mbrojtjen e të drejtave civile të muslimanëve, do të pezullojë veprimtarinë e tij në Florida, pasi një gjykatë federale hodhi poshtë kërkesën e organizatës për të bllokuar vendimin e shtetit për ta shpallur atë si “organizatë terroriste”, transmeton Anadolu.
Vendimi i gjykatës, i dhënë të mërkurën në mbrëmje, erdhi pas vendimit të Floridës për ta klasifikuar organizatën në bazë të një ligji të ri shtetëror, i cili u mundëson autoriteteve të vendosin kufizime dhe masa ndëshkuese ndaj grupeve të shpallura të tilla.
Vendimi hyri në fuqi të enjten, duke kërkuar që si CAIR, ashtu edhe dega e saj në Florida, të ndërpresin veprimtarinë në këtë shtet, raportoi NBC News.
CAIR njoftoi të enjten se do ta apelojë vendimin, duke i cilësuar akuzat ndaj saj si të pabazuara dhe duke argumentuar se ligji shkel të drejtat e saj kushtetuese për proces të rregullt ligjor dhe lirinë e shprehjes, të garantuara nga Amendamenti i Parë i Kushtetutës amerikane.
Në një deklaratë të publikuar të enjten pasdite, drejtoresha ekzekutive e CAIR-Florida, Hiba Rahim, kundërshtoi fuqishëm këtë përcaktim, duke paralajmëruar se legjislacioni ka “ngjashmëri thellësisht shqetësuese me praktikat e shteteve autoritare”.
Ajo paralajmëroi se cilësimi i organizatave jofitimprurëse muslimane si grupe “terroriste” do të kishte “pasoja shkatërruese për të drejtat tona, mbështetësit tanë dhe komunitetet të cilave u shërbejmë”.
Duke bërë një krahasim me një betejë të rëndësishme ligjore të lëvizjes për të drejtat civile, Rahim tha: “Vite më parë, kur Alabama ndaloi veprimtarinë e NAACP-së në këtë shtet, Gjykata Supreme e SHBA-së në fund mori një vendim historik që mbrojti lirinë e organizimit dhe bashkimit për çdo amerikan”.
“Besojmë se edhe gjykatat në rastin tonë do të mbrojnë përfundimisht të drejtat themelore që na takojnë si amerikanë dhe liritë kushtetuese që na mbrojnë të gjithëve”, shtoi ajo.