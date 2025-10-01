Organizatori i flotiljes për në Gaza: Marina izraelite dështoi në përpjekjen për të kapur anijet pranë Gazës

Një zëdhënës i degës Maghreb të Flotiljes Globale “Sumud” që po lundron drejt Gazës njoftoi sot se ka dështuar një manovër detare izraelite për të kapur flotiljen dhe se anijet vazhduan drejt Gazës, transmeton Anadolu.
Wael Naouar tha përmes kompanisë amerikane të mediave sociale Facebook se marina izraelite fillimisht u përpoq të bllokonte anijen kryesore “Alma”, por pjesa tjetër e flotiljes kaloi pa u kundërshtuar.
“Anijet sioniste (izraelite) sot kapën ‘Alma’-n, anijen kryesore, por anijet e tjera e injoruan ‘Alma’-n dhe vazhduan drejt Gazës”, tha Naouar. Ai shtoi se kur flotilja u riorganizua rreth Sirius, marina izraelite e zhvendosi fokusin atje, por u përball me të njëjtin rezultat pasi “pjesa tjetër e flotiljes e injoroi Sirius-in dhe vazhdoi udhëtimin e saj drejt Gazës”.
Anijet luftarake izraelite më pas u përpoqën të depërtonin në flotilje nga shumë anë për ta shpërndarë atë, por të gjitha anijet manovruan dhe qëndruan në kurs dhe duke i përshkruar përpjekjet si një provë të vendosmërisë së flotiljes ai tha: “Edhe nëse ndaloni 47 anije, e 48-ta do të vazhdojë drejt Gazës”.
Më herët gjatë ditës, një anije e madhe luftarake u vu re pranë flotiljes së ndihmës humanitare që shkonte në Gaza, ndërsa organizatorët e saj raportuan një gjendje gatishmërie të lartë në det.
Kontakti është rivendosur me anijen “Alma” pasi humbi për një kohë të shkurtër, tha gazetari i Al Jazeera në bord të flotiljes. Sipas korrespondentit, një anije izraelite iu afrua vetëm pesë metra anijes “Alma” dhe bllokoi të gjitha sistemet e saj të komunikimit, si dhe motorin e saj, duke i bërë ato jofunksionale.
Ai shtoi se pjesëmarrësit në bordin e “Alma”-s hodhën telefonat e tyre në det në përputhje me protokollet e përcaktuara të sigurisë. Gazetari më vonë raportoi se anija izraelite ishte larguar nga zona, duke i lejuar flotiljes të rifillonte kursin e saj drejt brigjeve të Rripit të Gazës.
Flotilja, e cila po lundron për të sfiduar bllokadën e Gazës nga Izraeli, njoftoi se anijet e saj tani janë rreth 121 milje detare nga enklava e rrethuar.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 66 mijë palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Bombardimet e pamëshirshme e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapje të sëmundjeve.