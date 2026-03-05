Osmani dhe Kurti i shtrëngojnë duart në rreshtimin e kuadrateve të FSK-së, pas mos-përshëndetjes në Kuvend

Në Kuvend s’iu afruan njëri-tjetrit, në kazermën e ushtrisë Osmanit e Kurtit u bie të përshëndeten
Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti i shtrënguan duart në rreshtimin e kuadrateve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë, për nder të Epopesë së UÇK-së.
Presidentja shkoi e fundit në këtë aktivitet dhe i përshëndeti secilin në rreshtin e parë, përfshirë kryeministrin.
Për dallim prej seancës solemne në Kuvend, ku Kurti pasi hyri në sallë nuk shkoi ta përshëndeste Osmanin, në këtë aktivitet ata sikur s’mund ta shmangnin njëri-tjetrin.
Ndërsa pothuajse të gjithë ministrat e tij në rreshtin e parë i hodhën sytë nga Osmani që po vinte duke i përshëndetur të gjithë me radhë, Kurti qëndroi duke mos e kthyer kokën kah ajo, derisa presidentja u afrua te ai.