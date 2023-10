Osmani për televizionin publik kroat: Zinxhiri i provave të sulmit në Banjskë, të dërgon te ushtria serbe

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ndodhet në një vizitë zyrtare dyditore në Kroaci, ka dhënë një intervistë për televizionin publik kroat, HRT.

E para e shtetit ka pohuar se Serbia ka kryer agresion në shtetin e Kosovës, transmeton Telegrafi.

“Nuk do të thosha se bëhet fjalë për rritjen e tensioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës sepse kështu do të thotë se faji është i përbashkët. Kjo është narrativa e Serbisë dhe Rusisë dhe nuk bëhet fjalë për këtë. Është një akt agresioni i kryer nga Serbia. Nga njëra anë kemi një agresor të qartë që përdor forcat paramilitare dhe sulmoi territorin e Republikës së Kosovës, e cila është viktimë e atij sulmi. Prandaj, nuk mund të flasim për ndonjë faj të përbashkët sepse Kosova në asnjë mënyrë nuk ka dhënë një motiv për këtë sulm të planifikuar”, pohoi ajo.

Presidentja shtoi më tutje se armët që i kanë konfiskuar në veri të Kosovës janë prodhuar në Serbi dhe se kjo na dërgon drejt ushtrisë serbe.

“Është një akt që synon aneksimin e pjesës veriore të Kosovës dhe nuk do të ndalej me kaq, por do të destabilizonte të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në të vërtetë, ligjet për të cilat flas janë të qarta. Shteti serb ka kohë që e financon hapur Brigadën e Veriut dhe Mbrojtjen Civile, sidomos muajt e fundit. Stërvitja e tyre u zhvillua në objektet dhe bazat ushtarake serbe, në livadhet e Pasuljanskit dhe në baza të tjera ushtarake. Për këtë ka dokumentacione dhe materiale të regjistruara. Industria ushtarake serbe prodhoi armët që ne i konfiskuam, të cilat i përkisnin Brigadës së Veriut dhe Mbrojtjes Civile, pasi më parë i përkisnin vetë ushtrisë serbe. Prandaj, zinxhiri i provave të dërgon në ushtrinë serbe. Dhe për më tepër, vetë Vuçiq është i lidhur me Milan Radoiçiqin, i cili është udhëheqësi i atij sulmi terrorist”, deklaroi Osmani.

Duke përgjigjur pyetjes se pse presidenti serb, Aleksandar Vuçiq thotë se Beogradi nuk përfiton nga sulmi, ai mohoi grumbullimin e trupave ushtarake në kufijtë me Kosovën dhe thotë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në fakt është shkaktari i problemit sepse po terrorizon serbët e Kosovës, presidentja deklaroi se kjo është tipike për Vuçiqin, nuk do të prisnim asgjë tjetër nga dikush që ishte ministër i propagandës së Millosheviqit dhe i qeverisë së Millosheviqit.

“Kjo është diçka në të cilën ai është më i miri dhe kjo është propagandë. Jam dakord me ju, vërtet Serbia nuk përfiton nga ai sulm, por është një argument i arsyeshëm. Fatkeqësisht, lidershipi serb nuk është i arsyeshëm dhe nuk e ka parasysh përparimin e Serbisë, paqen dhe stabilitetin afatgjatë të këtij rajoni. Fatkeqësisht, sot Serbia sundohet nga i njëjti mentalitet i viteve nëntëdhjeta dhe duan të na kthejnë në atë epokë”, pohoi presidentja.

Ndryshe, Osmani gjatë qëndrimit në shtetin kroat ka takuar presidentin e atij vendi, Zoran Milanoviq si dhe kryeministrin, Andrej Plenkoviq.