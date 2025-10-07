Osmani: Po presim aktgjykimin e plotë të Kushtetueses, vazhdimisht në kontakt me partitë

Presidentja Vjosa Osmani është treguar e rezervuar kur është pyetur për vendimin e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me konstitutimin e Kuvendit.

Ajo tha se presin publikim e aktgjykimit.

“Është ende veç njoftim, momentin që publikohet aktgjykimi i plotë, ju thërrasim prapë,” tha ajo.

Presidentja shkurt foli edhe për krijimin e institucioneve.

“Jemi në komunikim me partitë vazhdimisht, do të jemi edhe në të ardhmen. Po shpresoj që sa më shpejt do të përmbyllet komplet cikli i institucioneve funksionale,” tha ajo.

