Osmani: Shpresoj që rezultatet e zgjedhjeve të rezultojnë me formimin e shpejt të institucioneve

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka uruar që pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare të formohen shpjet institucionet e reja.
Ajo kështu ka thënë pas votimit në Prishtinë.
Uroj që sot Republika jonë të ketë zgjedhje të qeta, demokratike dhe sa më masive të pjesëmarrjes së qytetarëve ,e të drejtë vote. Proces zgjedhore janë të rëndësishme , ku vendimmarrja kthehet te qytetaret. Shpresoj që rezultatet e këtyre zgjedhjeve të rezultojë me krijimin sa më të shpejt të parlamentit dhe qeverisë të cilat janë të domosdoshme për procese të rëndësishme të brendshme dhe ndërkombëtare”, tha Osmani