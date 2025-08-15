Zëdhënësi i organizatës globale të bamirësisë Oxfam, Chris McIntosh, tha për Al Jazeera Arabic se ndihmësat në Gaza përballen jo vetëm me bombardime dhe sulme me dronë, por edhe me vonesa të qëllimshme nga Izraeli në lejimin e futjes së ndihmave.
Ai tha se Izraeli po ndalon futjen e gjeneratorëve duke përmendur arsye sigurie dhe po përdor taktika bllokuese për të penguar ofrimin e ndihmës për banorët e Gazës. /mesazhi
Oxfam: Izraeli vonon qëllimisht futjen e ndihmave në Gaza
