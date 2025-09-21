Oxfam: Shumë njerëz në Gaza nuk kanë mundësi të largohen nga qyteti

Gaza City po përballet me kushte gjithnjë e më të vështira, ndërsa shumë banorë nuk kanë kapacitete apo burime për të ikur, tha Chris McIntosh, këshilltar për përgjigje humanitare i Oxfam në Gaza.
“Ka njerëz në Gaza City që jetojnë në varfëri ekstreme – për muaj me radhë – dhe nuk kanë mundësi të largohen, madje as të mendojnë për këtë,” tha McIntosh për Al Jazeera.
Ai shtoi se sa më gjatë që njerëzit qëndrojnë në qytet, aq më pak burime do të jenë të disponueshme, pasi fokusi zhvendoset në ndërtimin e infrastrukturës në jug dhe veriu i Gazës mbetet pothuajse i lënë pas dore.
“Çdo ditë ata përballen me burime gjithnjë e më të pakta, duke përfshirë mundësitë për qasje në kujdesin shëndetësor, ushqim dhe asgjë për elektricitetin,” tha ai.
“Kjo situatë nuk ka dinjitet. Nuk ka respekt për njerëzimin,” përfundoi McIntosh. /mesazhi