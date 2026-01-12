Ozempic dhe barna të ngjashme funksionojnë, por çfarë ndodh kur i ndalon?

Mjekët flasin për varësi funksionale dhe nevojën për terapi afatgjatë
Shumë persona që kanë humbur peshë me sukses me Ozempic dhe barna të ngjashme nga grupi i agonistëve GLP-1 (si Wegovy dhe Mounjaro) po përballen me një sfidë serioze sapo e ndërpresin terapinë.
Ndjenja e urisë rikthehet, shpeshherë edhe më e fortë se më parë dhe bashkë me të, edhe kilogramët e humbur. Ky fenomen ka ngritur shqetësime se një pjesë e pacientëve mund të zhvillojnë varësi afatgjatë funksionale nga këto injeksione gjithnjë e më popullore për humbje peshe, raporton Futurism.
Një prej tyre është Tanja Hall, përdoruese e Wegovy-t, e cila pranon se nuk guxon ta ndërpresë terapinë.
“38 vitet e para të jetës sime kam qenë obeze, ndërsa tani jam 38 kilogramë më pak,” ka deklaruar ajo. “Për këtë arsye, një pjesë e imja ndien sikur ekziston një varësi nga vazhdimi i terapisë, sepse më jep ndjesinë e kontrollit.”
Obeziteti si gjendje kronike?
Përvoja të tilla mbështeten edhe nga studime klinike, të cilat tregojnë se pas ndërprerjes së terapisë, shumica e pacientëve rifitojnë një pjesë të madhe të peshës së humbur. Kjo ka çuar shumë ekspertë të shëndetit të konsiderojnë obezitetin si një sëmundje kronike, që, njësoj si hipertensioni apo diabeti, mund të kërkojë trajtim afatgjatë ose të përhershëm.
Me këtë qasje pajtohet edhe Oprah Winfrey, e cila muajin e kaluar deklaroi për revistën People se planifikon të vazhdojë terapinë pa afat të caktuar.
“Kjo do të jetë diçka për gjithë jetën”, tha ajo. “Ashtu si marr barna për tensionin e lartë, nëse i ndërpres, presioni rritet sërish, tani e kuptoj se e njëjta gjë vlen edhe për këto barna. I kam provuar dhe kam kuptuar se më nevojiten.”
Sipas të dhënave nga studimet klinike të prodhuesit Novo Nordisk, pacientët që e ndërpresin Ozempic-un rifitojnë mesatarisht rreth dy të tretat e peshës së humbur.
Mjeku Hussein Al-Zubeidi e ka konfirmuar këtë trend për BBC, duke theksuar se në praktikën e tij ka parë pacientë që kanë rikthyer 60 deri në 80 për qind të kilogramëve të humbur.
Megjithatë, ekziston një rrugëdalje
Edhe pse situata mund të duket dëshpëruese, dr. Al-Zubeidi thekson se jo gjithçka është e humbur. Çelësi, sipas tij, është që pacientët të kenë një “strategji daljeje” – pra, të fillojnë ndërtimin e zakoneve të shëndetshme të jetesës gjatë kohës që janë ende në terapi.
Këto ndryshime përfshijnë:
ushqyerje të balancuar dhe të qëndrueshme,
rritje të aktivitetit fizik,
menaxhim të stresit dhe ritmit të jetës.
Një shembull pozitiv është Ellen Ogli, e cila për BBC tregoi se kishte humbur rreth 22 kilogramë me ndihmën e Mounjaro-s, ilaç i prodhuar nga Eli Lilly. Gjatë terapisë, ajo ndryshoi mënyrën e ushqimit dhe përfshiu aktivitetin fizik të rregullt në përditshmërinë e saj.
Falë këtyre ndryshimeve, ajo arriti ta ruajë peshën e re edhe pas ndërprerjes së injeksioneve. “Dua që njerëzit ta dinë se jeta pas Mounjaro-s mund të jetë e qëndrueshme”, thekson ajo.
Përfundim
Barna si Ozempic, Wegovy dhe Mounjaro po ndryshojnë qasjen ndaj trajtimit të obezitetit, por ekspertët paralajmërojnë se pa ndryshim të stilit të jetesës, efektet e tyre janë të përkohshme. Terapia farmakologjike mund të jetë një mjet i fuqishëm, por jo zëvendësim i zakoneve të shëndetshme afatgjata.