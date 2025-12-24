Pacientët në Gaza përballë vdekjes, teksa Izraeli vazhdon të bllokojë furnizimet mjekësore

Shefi i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza i thotë Al Jazeera-s se gjendja e spitaleve është “tragjike dhe e tmerrshme” për shkak të mungesës së furnizimeve mjekësore.
Sistemi shëndetësor i Gazës ndodhet në prag të një kolapsi të paprecedentë, me mijëra pacientë që përballen me rrezikun e vdekjes ose të paaftësisë së përhershme, për shkak të rrethimit të ashpër izraelit ndaj enklavës, ka paralajmëruar një zyrtar i lartë shëndetësor.
Munir al-Barsh, drejtor i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, i tha Al Jazeera-s të martën se situata brenda spitaleve të territorit ishte “tragjike dhe e tmerrshme”, pasi autoritetet izraelite vazhdojnë të bllokojnë hyrjen e furnizimeve jetike mjekësore, duke ndikuar drejtpërdrejt në aftësinë e mjekëve për t’u përgjigjur rasteve kritike.
Mjekët në Gazën e shkatërruar nga lufta kanë paralajmëruar prej kohësh se përpjekjet e tyre për të shpëtuar jetë po pengohen rëndë nga refuzimi i Izraelit për të lejuar hyrjen e furnizimeve më thelbësore mjekësore. Pavarësisht armëpushimit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, i cili hyri në fuqi në tetor, Izraeli vazhdon të shkelë marrëveshjen e tij me Hamasin duke mos lejuar hyrjen e sasive të dakorduara të kamionëve me ndihma mjekësore, duke thelluar atë që Ministria e Shëndetësisë e ka përshkruar si një emergjencë shëndetësore kritike dhe të vazhdueshme.
Al-Barsh tha se sistemi shëndetësor po vuan nga mungesa të përhapura të barnave dhe pajisjeve mjekësore, veçanërisht të materialeve kirurgjikale të nevojshme për kryerjen e operacioneve.
Ai tha se pothuajse tre të katërtat e furnizimeve të nevojshme mungojnë, me mungesa të rënda të solucionëve mjekësorë, anestezikëve, garzave dhe pajisjeve për dializë, ndërsa ndërprerjet e energjisë elektrike dhe mungesa e madhe e gjeneratorëve po e vështirësojnë edhe më tej punën e stafit mjekësor.
Sipas tij, kjo është situata më e rrezikshme e parë që nga themelimi i Autoritetit Palestinez më shumë se 30 vjet më parë.
Gjatë luftës gjenocidale të Izraelit, e cila ka zgjatur mbi dy vjet, pothuajse të gjitha spitalet dhe objektet shëndetësore në Gaza janë sulmuar, me të paktën 125 institucione shëndetësore të dëmtuara, përfshirë 34 spitale. Izraeli ka vrarë më shumë se 1,700 punonjës shëndetësorë gjatë luftës së tij brutale. Izraeli vazhdon të mbajë të ndaluar 95 mjekë dhe punonjës shëndetësorë palestinezë, përfshirë 80 nga Gaza.
Mijëra presin trajtim jashtë Gazës
Al-Barsh tha se situata nuk po prek vetëm të plagosurit nga agresioni izraelit.
Rreth 4,000 pacientë me glaukomë po përballen me rrezikun e verbërisë së përhershme për shkak të mungesës së mundësive për trajtim, ndërsa afro 40,000 gra shtatzëna të zhvendosura jetojnë në strehime të papërshtatshme, duke rrezikuar shëndetin e tyre dhe të foshnjave të palindura.
Ndërkohë, ai paralajmëroi se rreth 320,000 fëmijë nën moshën pesë vjeç janë në rrezik nga kequshqyerja, në kushtet e përkeqësimit të situatës humanitare të shkaktuar nga kufizimet izraelite ndaj ndihmave urgjentisht të nevojshme në enklavë.
Megjithëse ekziston një mekanizëm për transferimin e pacientëve jashtë Gazës për trajtim, listat e pritjes janë të gjata dhe pacientët po vdesin ndërsa presin ndihmë mjekësore.
Al-Barsh tha se të paktën 1,156 pacientë kanë vdekur duke pritur lejen për të udhëtuar për trajtim, përmes një mekanizmi “të gjatë dhe të ndërlikuar”, ku rekomandimet e mjekëve në Gaza shqyrtohen fillimisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe më pas i dërgohen autoriteteve izraelite për miratim sigurie.
Ai tha se rreth 20,000 pacientë në Gaza janë në lista pritjeje për t’u transferuar jashtë, prej të cilëve rreth 18,500 janë miratuar nga OBSH-ja, dhe rreth 3,700 ndodhen në gjendje kritike.
Sipas tij, rreth 4,300 fëmijë janë mes atyre që presin të transferohen jashtë territorit.
Al-Barsh kërkoi që Izraeli të hapë menjëherë pikat kufitare për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare jetike dhe të mundësojë transportimin e mijëra pacientëve në gjendje kritike për trajtim, duke paralajmëruar se çdo vonesë e mëtejshme mund të kushtojë jetë njerëzish.
Që nga tetori i vitit 2023, rreth 71,000 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 171,000 janë plagosur në sulmet gjatë luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza. /mesazhi