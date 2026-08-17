Padituria mund të japë një lloj qetësie, ndërsa vetëdija sjell përgjegjësi.

Njeriu me vetëdije të thellë nuk e sheh jetën vetëm përmes rehatisë së tij. Ai sheh padrejtësinë, varfërinë, injorancën, luftën, korrupsionin dhe vuajtjen e të tjerëve. Prandaj, gjërat që për një njeri indiferent kalojnë pa u vënë re, për njeriun e ndërgjegjshëm bëhen burim pyetjesh, shqetësimi dhe dhimbjeje.
Sa më shumë kupton, aq më pak mund të shtirësh sikur nuk sheh. Dhe sa më qartë ta shohësh një problem, aq më shumë të dhemb pamundësia për ta ndryshuar.
Thuhet, si një metaforë për shoqërinë, se kemi tri lloje njerëzish:
4% drejtojnë, 6% mendojnë dhe 90% flejnë.
Problemi është se 6% përpiqen të zgjojnë 90%-shin, ndërsa 4%-shi përpiqet t’i mbajnë 90%-shin në gjumë.
Vetëdija nuk është gjithmonë rehati. Ndonjëherë është një dhimbje që lind pikërisht nga fakti se tashmë sheh atë që dikur nuk e shihje.
Por ndoshta kjo dhimbje nuk është mallkim.
Sepse qëllimi i vetëdijes nuk është vetëm të na bëjë të vuajmë për atë që nuk shkon, por të na japë forcën për të mos u pajtuar me të.
Dhe ndoshta pikërisht këtu fillon ndryshimi:
kur njeriu nuk mund të flejë më i qetë, pasi ka kuptuar se çfarë po ndodh rreth tij.
Benabidi
Hoxhë Halil Avdulli