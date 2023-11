Paguan mbi 70 mijë euro për rrugët që nuk u shtruan sipas kontratës, aktakuzë ndaj dy zyrtarëve të Suharekës

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj dy zyrtarëve të komunës së Suharekës, B.K dhe E.SH, dhe B.S përfaqësues i një operatori ekonomik, për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Zyrtarët e komunës akuzohen se kanë bërë shkelje në punimet për disa rrugë në këtë komunë, ku sipas prove të Prokurorisë janë paguar mbi 70 mijë euro për një kompani por që rrugën nuk janë shtuar sipas kontratës.

Të pandehurit B.K., dhe E.Sh., prej datës 18.05.2022 deri në muajin prill 2023, në Suharekë, në bashkëkryerje, duke vepruar në cilësi të personave zyrtarë, dhe atë B.K., në cilësinë e menaxherit të kontratës dhe E.Sh., në cilësinë e mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës, duke shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin e tyre zyrtar nuk i përmbushin detyrat zyrtare të tyre me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete dhe për persona tjerë, të njëjtit me dashje shkelin Ligjin për Prokurimin Publik dhe Rregulloren për Prokurim Publik, në atë mënyrë që me vendimin e datës 18.05.2022 të lëshuar nga Kryetari i Komunës së Suharekës caktohen në menaxhimin e kontratës “ndërtimi i rrugëve: “Rexhepi Velia – me segment”, “Molika”, “Shaljanët – segment”, “Kovaçi”, “Tafa”, “Jetush Shala” dhe “Haxhi Shania”.. në fshatin Mushtisht”, ku nga provat e siguruara rezulton që të hollat në vlerë prej 72,214.74 Euro, janë paguar për Operatorin Ekonomik, mirëpo rrugët nuk janë shtruar siç parashihej në kontratë”, thuhet në komunikatë.

Po ashtu sipas Prokurorisë, dy zyrtarët e komunës “në vitin 2022 përpilojnë dokumentacione fiktive dhe të rrejshme, ku i pandehuri B.K., në bashkëkryerje me të pandehurin E.Sh., më datë 12.12.2022 përpilojnë dhe nënshkruajnë raportin e pranimit teknik duke konstatuar se kinse janë realizuar punimet sipas kontratës përderisa gjendja në teren ka qenë e pa realizuar deri në kohën kur prokuroria së bashku me hetuesit kanë filluar ndërmarrjen e veprimeve hetimore në këtë çështje penale, me ç’ rast të njëjtit të gjendur para një situate të tillë, në muajin prill të vitit 2023, në bashkëpunim me personin juridik – Operatorin Ekonomik me qëllim që t’i shmangen përgjegjësisë penale dalin në teren dhe shtrojnë rrugët e ridestinuara, të cilat rrugë nga ekspertiza e fushës së ndërtimtarisë rezultojnë me dëme material, ku trashësia mesatare e asfaltit në segmentin “Manastiri”, “Hasan Basha” dhe “Guri i gjatë” rezulton të jetë 6.5 cm ndërsa me kontratë është 8.0 cm, pra trashësia mesatare është më e vogël për 1.5 cm, trashësia mesatare e asfaltit në rrugën “Bajram Kurti” është 7.53cm, ndërsa me kontratë është 8.0 cm, pra trashësia mesatare është më e vogël për 0.47 cm, trashësia mesatare e mbushjes me tampon në rrugën “Sadri Shasha” është 5.7 cm, ndërsa me kontratë është paraparë të jetë 10 cm, pra trashësia mesatare është më e vogël për 4.3 cm, me këto veprime i mundësojnë nga njëra anë Operatorit Ekonomik përfitim pasuror të kundërligjshëm dhe nga ana tjetër i shkaktojnë dëm material Komunës së Suharekës në vlerë prej 8,651.97 euro, pa llogaritur shkallën e dëmit në stabilitetin dhe jetëgjatësinë e rrugëve të punuara. Me këto veprime në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414 sipas KPRK-së”, thuhet në komunikatë.

Ndërsa, i pandehuri B.S., – (personi përgjegjës i personit juridik) dhe personi juridik – Operatori Ekonomik, prej datës 17.05.2022 deri në muajin prill të vitit 2023, në Suharekë, duke vepruar në cilësi të pronarit dhe përfaqësuesit të autorizuar të personit juridik-Operatorit Ekonomik, me dashje shkel procedurat dhe rregullat e prokurimit publik dhe nuk zbaton detyrimet që dalin nga kontrata e prokurimit publik, me qëllim të përfitimit për vete duke i shkaktuar dëm buxhetor Komunës së Suharekës, në atë mënyrë që i njëjti më datë 17.05.2022 nënshkruan kontratën e lartëcekur, në bashkëveprim me persona zyrtarë të Komunës së Suharekës, përkatësisht me menaxherin e kontratës B.K., në vitin 2022 përpilojnë procesverbale, situacione fiktive si dhe raporte fiktive për kryerjen e punëve, përmes kompanisë së tij, përderisa gjendja në teren ka qenë e pa realizuar. Me këto veprime kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik” sipas KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, të pandehurit elartëcekur për veprat penale për të cilat akuzohen të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit.

Po ashtu, Prokurori i Shtetit, konform dispozitave ligjore ka kërkuar nga gjykata që të pandehurve B.K. dhe E.Sh., përveç dënimit kryesor t’i shqiptohet dënimi plotësues – Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik.

Si dhe B.S., dhe personi juridik- Operatorit Ekonomik, përveç dënimit kryesor t’i shqiptohet dënimi plotësues – Ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.