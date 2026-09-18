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Pakistan, 16 të vdekur dhjetëra të plagosur në një shpërthim gjatë faljes së xhumasë

Të paktën 16 persona, përfshirë 11 civilë dhe pesë oficerë policie, u vranë dhe mbi 50 të tjerë u plagosën në një sulm të dyshuar vetëvrasës me bombë që synonte një kompleks policie në Pakistanin veriperëndimor gjatë faljes së namazit të xhumasë, thanë zyrtarët, transmeton Anadolu.

Viktimat u shkaktuan kur një automjet i mbushur me eksplozivë u përplas në portën e Kompleksit të Vjetër të Policisë “Old Police Lines” në distriktin Kohat të provincës Khyber Pakhtunkhwa, tha një zyrtar i lartë i policisë, sipas transmetuesit lokal Geo News.

Zyrtari më i lartë i Spitalit të Distriktit Kohat, Tahir Ali Shah, konfirmoi se 15 trupa u sollën në qendrën shëndetësore, përveç personave të plagosur.

Policia e Khyber Pakhtunkhwa identifikoi të ndjerët si 11 civilë dhe pesë oficerë policie.

Policia tha se një “terrorist” u vra gjithashtu pas shpërthimit.

Shpërthimi krijoi një krater jashtë xhamisë në kompleksin e policisë.

Në anën tjetër, shtatë militantë u vranë nga forcat e sigurisë pakistaneze në dy operacione në provincën jugperëndimore Balochistan, raportoi media shtetërore Radio Pakistan.

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